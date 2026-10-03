Un nou capitol din scandalul în care este implicat clubul Manchester City se mută de pe terenul de fotbal pe scena diplomatică. La doar o zi după ce oficialii echipei au anunțat că vor contesta decizia unei comisii independente a Premier League, prin care clubul a fost găsit vinovat de 114 abateri financiare comise în perioada 2009-2018, Emiratele Arabe Unite lansat un avertisment către Guvernul de la Londra, anunță The Telegraph.

Conform publicației The Telegraph, reprezentanții Emiratelor Arabe Unite l-au înștiințat pe prim-ministrul britanic Andy Burnham că vor retrage investiții de miliarde de lire din Regatul Unit. Măsura este considerată o ripostă la decizia de vinovăție dictată împotriva echipei deținute de fondul de investiții din Orientul Mijlociu.

Tensiunile vin în contextul în care poziția autorităților britanice s-a nuanțat în ultimul timp. "Burnham, fostul primar al Regiunii Grand Manchester, declarase iniţial că ar fi «foarte îngrijorat» dacă Emiratele Arabe Unite ar decide să vândă clubul după ce acesta a fost găsit vinovat de nereguli financiare de către Premier League", reaminteşte publicaţia.

În ciuda acestor temeri, reprezentanții din Downing Street au adoptat o poziție mai fermă, subliniind public faptul că nicio gruparea sportivă nu este deasupra regulilor în Marea Britanie.

Jurnaliștii britanici precizează că fondurile puse sub semnul întrebării vizau în special proiectele de capital privat destinate construirii unui pol tehnologic în regiunea Oxford-Cambridge, proiect conceput ca o replică britanică la Silicon Valley.

Înainte ca sancțiunile să devină publice, liderii clubului erau deja la curent cu verdictul. Se pare că Khaldoon Al Mubarak, preşedintele clubului, s-a întâlnit cu Jonathan Reynolds, secretarul de stat pentru comerţ, cu două săptămâni înainte ca Premier League să facă publică această chestiune. Mubarak ştia că City fusese găsit vinovat la momentul întâlnirii, chiar dacă detaliile nu fuseseră încă făcute publice.