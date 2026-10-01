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Suspiciune de implicare a unui stat străin într-un atac terorist ratat. Arestare de ultimă oră la Londra

Suspiciune de implicare a unui stat străin într-un atac terorist ratat. Arestare de ultimă oră la LondraBaza militară RAF Fairford. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Anchetă de amploare în Marea Britanie după un incident de securitate major petrecut în apropierea unei baze militare strategice. Ofițerii din cadrul structurilor antiteroriste au reținut un bărbat de 27 de ani, având dublă cetățenie, britanică și iraniană. Acțiunea a avut loc în districtul Westminster din Londra, persoana în cauză fiind suspectată de pregătirea unor acte de terorism în baza legislației specifice din Regatul Unit. În cadrul aceluiași dosar, un alt tânăr de 26 de ani, cetățean britanic, a fost audiat sub avertisment, conform AFP.

Eliberați pe cauțiune

Evenimentele anchetate au început în zona localității Whelford din comitatul Gloucestershire, în imediata apropiere a bazei aeriene RAF Fairford. Alertate de prezența unor autoutilitare suspecte, forțele de ordine au intervenit duminică dimineața și au reținut inițial cinci bărbați cu vârste între 20 și 30 de ani. Aceștia au fost cercetați pentru posibile infracțiuni de terorism și dețineri de substanțe explozive, fiind ulterior eliberați pe cauțiune.

Suspiciune de implicare a unui stat străin într-un atac terorist ratat. Arestare de ultimă oră la Londra

Coordonatoarea națională principală a poliției antiteroriste, Vicki Evans, a oferit detalii despre direcția în care se desfășoară cercetările.

„Aşa cum am precizat, analizăm toate ipotezele posibile – inclusiv o eventuală implicare a unor state străine”, a declarat Vicki Evans.

Odată cu reținerea noului suspect, anchetatorii au efectuat percheziții detaliate la două adrese din zona Westminster. Complexitatea cazului determină mobilizarea unor resurse considerabile din partea autorităților britanice.

„Ancheta privind circumstanţele evenimentelor din Gloucestershire este extrem de complexă, iar echipele noastre de specialişti urmăresc mai multe piste de investigaţie”, a adăugat coordonatoarea națională a poliției antiteroriste.

sursa: captură video

Tensiuni internaționale și reacții la cel mai înalt nivel

Obiectivul militar vizat, baza RAF Fairford, este utilizat frecvent de forțele armate ale Statelor Unite ale Americii pentru operațiuni strategice în Orientul Mijlociu, inclusiv în contextul tensiunilor cu Iranul. Mobilizarea masivă a poliției și incertitudinea din jurul acestui complot au provocat îngrijorare în rândul aliaților occidentali.

În plan politic, situația este urmărită îndeaproape. Prim-ministrul Andy Burnham a făcut referire la posibilitatea ca în spatele acestor acțiuni să se afle factori externi, menționând opțiunea unei implicări din partea statului iranian. Riscurile de securitate rămân ridicate, iar investigația continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

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