Anchetă de proporții gigantice în fotbalul din Turcia. Federația Turcă de Fotbal a luat decizia de a suspenda provizoriu 448 de foști și actuali oficiali ai structurilor sportive. Printre numele de rezonanță implicate în acest dosar se numără Ertugrul Dogan, președintele grupării Trabzonspor, precum și Hakan Daltaban, vicepreședintele celor de la Beșiktaș, conform Reuters.

Neregulile au fost descoperite în urma investigațiilor desfășurate de autoritățile sportive, care au vizat activitățile din ultimele sezoane.

Potrivit unui comunicat oficial emis de forul de la Ankara, persoanele sancționate au activat la cluburi din primele două eșaloane ale țării în cadrul sezonului 2026-27. Verificați minuțios, aceștia au fost prinși că au plasat bilete de pariuri în perioada în care își exercitau funcțiile de conducere sau administrative, pe parcursul ultimilor cinci ani.

Persoanele implicate au fost trimise direct în fața comisiei disciplinare din cadrul federației pentru stabilirea sancțiunilor finale. În total, pe lista neagră dată publicității se regăsesc aproximativ 171 de oficiali care își desfășurau activitatea la echipe din prima ligă turcă.

În urma acuzațiilor apărute în spațiul public, oficialul celor de la Trabzonspor a reacționat și a explicat situația în care se află. Ertugrul Dogan a recunoscut că a deținut un cont pe o platformă de profil, precizând însă că a pus toate informațiile la dispoziția anchetatorilor.

„Aceste companii sponsorizau cluburi şi organizau evenimente de lansare. Nimeni nu s-a gândit că acest lucru ar putea cauza probleme... dacă am făcut o greşeală, ne cerem scuze, dar nu am făcut nimic greşit”, a declarat Dogan pentru postul de televiziune A Spor.

Măsurile drastice luate de reprezentanții federației vin pe fondul unor controale din ce în ce mai severe. Monitorizarea a fost intensificată radical după ce fotbalul din această țară a fost zguduit de un alt scandal masiv în cursul anului trecut.

Atunci, valul de anchete s-a lăsat cu suspendarea a aproximativ 149 de arbitri și peste o mie de fotbaliști profesioniști, pedepsele fiind dictate pe perioade variabile. Ulterior, mai mulți jucători consacrați și conducători de club au fost reținuți în cadrul operațiunilor de combatere a meciurilor aranjate și a pariurilor ilegale.

Tensiunile rămân la cote maxime, în condițiile în care, într-un dosar separat, autoritățile au reținut președintele și alți șase membri din comitetul central al arbitrilor, aceștia fiind acuzați de imixtiune directă în deciziile din teren.