Cum percep românii războiul din Orientul Mijlociu și care este cea mai mare temere. Sondaj Avangarde

Jumătate dintre români consideră corectă decizia autorităților de a permite utilizarea bazelor militare de către avioanele SUA, în contextul conflictului din Iran, arată cel mai recent sondaj Avangarde realizat în perioada 7–10 aprilie 2026, pe un eșantion de 850 de respondenți. În același timp, datele relevă o populație divizată în privința poziționării externe a României, dar puternic preocupată de impactul economic și favorabilă unei abordări bazate pe diplomație

Potrivit cercetării sociologice, 53% dintre respondenți apreciază că decizia României de a permite avioanelor americane de realimentare să utilizeze bazele de pe teritoriul național a fost una corectă, în timp ce 35% o consideră greșită, iar 12% nu au o opinie clară.

Percepțiile diferă în funcție de nivelul de educație, unde persoanele cu studii superioare tind să susțină într-o proporție mai mare această decizie, în timp ce în rândul celor cu educație mai redusă se observă o polarizare mai accentuată între susținere și opoziție.

Dincolo de evaluarea deciziei politice, românii privesc conflictul din Iran în primul rând prin prisma efectelor economice. Aproximativ 40% dintre respondenți consideră că situația va influența prețurile la energie și schimburile comerciale, iar 16% se declară foarte îngrijorați și cred că România ar trebui să acționeze rapid pentru a se proteja.

În același timp, 21% spun că nu au încredere în informațiile disponibile despre conflict, ceea ce indică o percepție de incertitudine și neîncredere în modul în care este comunicată situația. Doar 9% dintre respondenți cred că România nu va fi afectată direct. Diferențele se regăsesc și aici în funcție de educație: persoanele cu studii superioare sunt mai concentrate pe impactul economic (44%), în timp ce nivelul de îngrijorare ridicată este mai accentuat în alte categorii

Opiniile sunt fragmentate și în ceea ce privește modul în care România se poziționează la nivel european în contextul conflictului. Doar 21% dintre respondenți consideră că poziția este clară și coerentă, în timp ce 24% apreciază că aceasta nu este bine coordonată și ar trebui schimbată. Un procent apropiat, de 22%, vede diferențe între ceea ce se discută la nivel european și percepțiile populației, iar aproape un sfert dintre respondenți afirmă că nu au suficiente informații pentru a-și forma o opinie.

Majoritatea românilor susțin o abordare bazată pe diplomație și cooperare internațională. Aproximativ 47% se declară de acord sau total de acord cu ideea ca România să se axeze pe dialog și respectarea dreptului internațional în gestionarea conflictului.

În ceea ce privește ideea ca România să meargă alături de SUA indiferent de poziția altor state europene, opiniile sunt mai rezervate. Doar 5% sunt total de acord și 24% de acord, în timp ce 27% se declară în dezacord și 8% total dezacord. Un sfert dintre respondenți (25%) adoptă o poziție neutră, iar 11% nu au o opinie, ceea ce arată o lipsă de consens pe această temă.

În ceea ce privește impactul economic, 43% dintre români se așteaptă la consecințe semnificative asupra economiei, în special în domenii precum energia și comerțul. Alți 29% cred că efectele vor exista, dar că România le gestionează prudent. Doar 5% consideră că nu va exista un impact major, în timp ce 23% nu au o opinie, ceea ce confirmă nivelul ridicat de incertitudine în rândul populației.