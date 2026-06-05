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Strategia de supraviețuire a românilor în fața prețurilor la curent și gaze: Ce schimbări majore anunță un nou sondaj

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Strategia de supraviețuire a românilor în fața prețurilor la curent și gaze: Ce schimbări majore anunță un nou sondajpanouri fotovoltaice. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Facturile la utilități continuă să pună presiune pe bugetele familiilor din România, determinând o schimbare profundă în comportamentul de consum al populației. Un studiu sociologic recent arată că interesul pentru economisirea resurselor a atins cote istorice, determinându-i pe cetățeni să caute soluții imediate pentru a reduce cheltuielile lunare cu energia și gazele naturale, conform Agerpres.

Măsuri drastice în gospodării pentru facturi mai mici

Preocuparea pentru optimizarea costurilor nu este una nouă, însă amploarea pe care o ia în prezent reflectă o reality economică dificilă. Majoritatea covârșitoare a populației a trecut deja la acțiune în ultimul an, implementând diverse strategii în propriile locuințe pentru a limita risipa. Această tendință de eficientizare este departe de a se opri, datele indicând o intensificare a eforturilor în perioada următoare, pe măsură ce românii devin tot mai conștienți de impactul financiar al consumului necontrolat.

Facturi, întretinere

Sursa foto: Freepik

Schimbarea obiceiurilor zilnice și soluțiile simple la îndemână

Cea mai mare parte a celor care își propun să reducă cheltuielile se bazează pe modificarea comportamentului cotidian. Schimbările nu sunt neapărat complexe, ci pornesc de la gesturi simple, dar eficiente, aplicate zi de zi. O parte semnificativă dintre cetățeni consideră că stingerea surselor de iluminat în spațiile neocupate sau deconectarea aparatelor electrocasnice atunci când nu sunt utilizate pot aduce economii vizibile pe termen lung.

Investiții în electrocasnice moderne și energie verde

Pe lângă atenția sporită la risipa cotidiană, o felie importantă din populație are în vedere măsuri mai radicale pentru tehnologizarea locuinței. Achiziționarea de echipamente noi, cu o clasă energetică superioară, reprezintă o prioritate pentru mulți consumatori în următoarele luni. În același timp, tranziția către independența energetică câștigă tot mai mult teren, un număr considerabil de gospodării plănuind să facă pasul către instalarea de sisteme fotovoltaice pentru a-și produce singuri electricitatea.

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Tranziția de la iluminatul clasic la tehnologia LED

Deși adoptarea tehnologiilor moderne este în creștere, procesul de modernizare a sistemelor de iluminat din țară este încă în desfășurare. Mulți utilizatori consideră că înlocuirea becurilor vechi este principala armă pe care o au la îndemână. Deși o mare parte a locuințelor folosesc deja exclusiv surse de tip LED, există în continuare un procent de cetățeni care se bazează pe tehnologia tradițională cu incandescență sau care combină ambele variante, reflectând un ritm inegal de adaptare la soluțiile economice.

Izolarea termică și alternativele moderne de încălzire

Pe lista investițiilor pe termen mediu și lung se află și reabilitarea termică a clădirilor, un pas esențial pentru reducerea pierderilor de căldură. De asemenea, modernizarea sistemelor de încălzire prin înlocuirea centralelor termice vechi cu modele de nouă generație, mult mai eficiente, se află în planurile multor proprietari. Totuși, opțiunile extrem de avansate din punct de vedere tehnologic, cum sunt pompele de căldură, rămân deocamdată o soluție marginală, preferată doar de un procent foarte mic de consumatori.

Lipsa fondurilor și frica de neamortizare blochează investițiile

Marea barieră în calea unei eficientizări energetice la nivel național rămâne componenta financiară. Deși dorința de schimbare este evidentă, efortul financiar inițial îi oprește pe oameni să treceau la fapte.

„Deşi există interes ridicat pentru reducerea facturilor, costurile aferente investiţiilor în eficienţa energetică sunt descurajatoare pentru majoritatea celor intervievaţi (circa 52%), existând şi temeri că aceşti bani nu se vor amortiza (15% dintre respondenţi). Totuşi, optica s-ar schimba radical în favoarea unor astfel de proiecte dacă statul ar acorda sprijin financiar, prin diverse programe, situaţie indicată de peste 52% dintre cei chestionaţi”, subliniază sursa citată.

Reperele metodologice ale cercetării

Aceste concluzii fac parte dintr-o cercetare sociologică amplă derulată de Sondaje Marketing Relații Publice SRL în beneficiul platformei despre-energie.ro. Studiul a fost realizat în intervalul 21 - 29 aprilie 2026, colectând date de la un eșantion reprezentativ de 1.029 de utilizatori din mediul online, având o marjă de eroare de +/-3%.

 

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