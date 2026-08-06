Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să se pronunțe astăzi, 6 august, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este judecat pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată.

Decizia a fost amânată miercuri, după reluarea dezbaterilor în camera preliminară.

Procesul este unul dintre cele mai urmărite dosare aflate pe rolul instanței supreme, având în vedere acuzațiile formulate de procurori și implicațiile privind continuarea procedurii judiciare. În același dosar este inculpat și Horațiu Potra, alături de alte 20 de persoane.

Miercuri, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au prezentat la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde au avut loc dezbateri în camera preliminară. În fața instanței s-au adunat zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale.

La finalul ședinței, judecătorii au decis să amâne pronunțarea pentru joi, 6 august, ora 9:00.

Dosarul a ajuns pe rolul ÎCCJ după contestațiile formulate împotriva deciziei Curții de Apel București, care stabilise începerea judecății pe fond. Între timp, schimbarea unuia dintre magistrații din complet a impus reluarea procedurii de la zero în camera preliminară.

Judecătorii analizează în această etapă legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate de procurori. În funcție de hotărârea care va fi pronunțată, dosarul poate merge mai departe către judecata pe fond sau poate fi restituit Parchetului pentru remedierea eventualelor neregularități.

Potrivit rechizitoriului, procurorii îl acuză pe Călin Georgescu că ar fi participat, împreună cu Horațiu Potra, la pregătirea unor acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.

Anchetatorii susțin că fostul candidat s-ar fi întâlnit cu Potra pentru a discuta planul de acțiune și că ar fi transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist, inclusiv în apariții televizate. De asemenea, procurorii afirmă că acesta ar fi apelat la lideri ai unor organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.

Rechizitoriul mai arată că, înainte și după anularea alegerilor prezidențiale, au fost activate rețele de propagandă online care promovau mesaje extremiste, antieuropene și proruse.

Conform documentului, pe platforme precum Facebook și TikTok au fost distribuite pe scară largă mesaje favorabile lui Călin Georgescu și materiale pe care procurorii le consideră instigatoare la violență și menite să amplifice tensiunile sociale.

Hotărârea pe care Înalta Curte de Casație și Justiție o va pronunța joi dimineață nu privește vinovăția sau nevinovăția inculpaților, ci stabilește dacă dosarul îndeplinește condițiile legale pentru a intra în faza de judecată pe fond.

În cazul în care instanța va confirma legalitatea rechizitoriului, procesul va continua în fața judecătorilor de fond. Dacă vor fi identificate nereguli procedurale semnificative, dosarul poate fi retrimis procurorilor pentru completarea sau refacerea unor acte de urmărire penală.