Schimbarea la Față a Domnului marchează un eveniment, descries în evanghelii, în care Iisus Hristos a apărut în fața apostolilor într-o lumină nouă, pe Muntele Tabor (Matei 17:1-9, Marcu 9:2-8, Luca 9:28-36). În acest moment, apostolii aflați pe muntele Tabor s-au convins că Mântuitorul era fiul lui Dumnezeu.

Sărbătoarea marchează data la care Iisus Hristos, împreună cu trei dintre mucenicii cei mai apropiaţi, Petru, Iacob si Ioan, au urcat pe muntele Tabor ca să se roage. Conform Bisericii, aici, apostolii au fost învăluiţi într-un nor de lumină, în timp ce Iisus se ruga.

Însă, după un moment, apostolii au parte de o surpriză și mai mare. Ei văd, în lumină, doi bărbaţi care stau de vorbă cu Iisus despre patima şi moartea Sa în Ierusalim. Apostolii recunosc în cei doi pe marii proroci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie.

Ce spune Evanghelia

„Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.

Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L». Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte.

Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți”, se arată în Evanghelia lui Matei 17:1-9

Sărbătoarea a fost pomenită începând din secolul IV

Schimbarea la Față a fost pomenită prima dată în secolul IV, când Sfânta Împărăteasă Elena a construit o biserică pe Muntele Tabor. Construcția a fost ridicată pe locul în care se spune că apostolii și-au dat seama că Iisus este fiul Domnului.

Această sărbătoare începe să fie menționată în documente din prima jumătate a secolului al V-lea. În Apus, sărbătoarea Schimbării la Față s-a generalizat mult mai mai târziu, prin hotărârea luată de papa Calist III ca mulțumire pentru biruință creștinilor asupra turcilor la Belgrad, în anul 1456.

Traditii și obiceiuri de Obrejenie

În vechea tradiție creștină, românească, sărbătoarea mai este numită și Obrejenia, cuvânt din limba slavonă, care înseamnă transformare. În tradiția străveche, această sărbătoare marchează începutul toamnei și astfel există și o serie de superstiții și tradiții. În calendarul ortodox Schimbarea la Față este însemnată cu cruce roșie.

Cei care nu ţin această sărbătoare vor ajunge uscați și gălbejiţi ca florile care, începând cu această perioadă încep să se usuce. Totodată, pentru spor şi sănătate, în această zi se duc la biserică ofrande, în special struguri, care se sfinţesc şi se împart în memoria rudelor decedate. Cine spală haine în această zi va fi năpădit de păduchi şi ploşniţe, iar cei care vor mânca struguri nesfințiți înainte de 6 august vor avea dureri de burtă.

Se spune că este bine să te împaci cu cei cu care te-ai certat, pentru că altfel tot anul vei fi mustrat. Creștinii nu trebuie sa se scalde în ape curgătoare și nici să spele rufe la râu. Femeile însărcinate care sărbătoresc această zi sfântă vor avea o sarcină ușoară, iar copiii lor vor fi sănătoși.

Se spune că dacă în ziua Schimbării la Față vremea este frumoasă și însorită, toamna va fi îmbelșugată. Dacă va ploua în ziua de 6 august, atunci toamna va fi mohorâtă. Potrivit tradiției populare nu este bine să călătorim în această zi deoarece am putea rătăci drumul spre casă. Cei care se roagă în această zi să scape de o patimă sigur vor fi vindecaţi.

Fetele nu au voie să se spele în această zi, iar celor care nu respectă acest lucru nu le va mai crește părul, așa cum nu mai crește iarba.

Prima icoană pe care trebuie să o picteze un iconograf

Potrivit Tradiției, prima icoană pe care trebuie să o realizeze un iconograf este icoană Schimbării la Față. Zugravul cere prin această realizare ca Hristos să strălucească în inima lui, lumina Slavei Sale descoperită Apostolilor pe Tabor.

Având datoria de a vești prin imagine tainele lui Hristos, el trebuie să se asemene Apostolilor care au trăit minunea Schimbării la Față.

Într-un manuscris din Muntele Athos, i se cerea zugravului să se roage cu lacrimi că Dumnezeu să-i pătrundă în suflet și să meargă la preot că acesta să se roage pentru el și să-i citească troparul Schimbării la Față.