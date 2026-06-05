Camera Reprezentanților a Statelor Unite a adoptat joi un proiect de lege care prevede noi fonduri pentru Ucraina și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, potrivit Reuters

Proiectul, denumit „Ukraine Support Act”, a fost aprobat cu 226 de voturi pentru și 195 împotrivă.

Decizia este considerată importantă pentru că vine într-un moment în care sprijinul american pentru Kiev a încetinit, iar negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia rămân blocate.

Votul a fost posibil după ce un grup de republicani a semnat o procedură parlamentară specială, cunoscută drept „discharge petition”, care a permis aducerea proiectului pe agenda Camerei, după luni de stagnare.

În total, 18 republicani și un parlamentar independent care votează de regulă alături de republicani au susținut proiectul alături de democrați.

„Ukraine Support Act” include măsuri pentru reconstrucția Ucrainei după război și autorizează peste 1 miliard de dolari sub formă de asistență directă pentru Kiev.

În plus, proiectul permite acordarea unor împrumuturi de până la 8 miliarde de dolari pentru susținerea economiei și a capacităților de apărare ale Ucrainei.

Documentul introduce și un nou set de sancțiuni și controale la export împotriva Rusiei. Măsurile vizează instituții financiare, sectorul petrolier și minier, precum și oficiali ruși implicați în susținerea războiului.

Deși a trecut de Camera Reprezentanților, proiectul trebuie să fie aprobat și de Senat pentru a deveni lege.

Liderii republicani din Senat nu au permis până acum votarea unor inițiative similare privind sancțiunile împotriva Rusiei, deși acestea beneficiază de sprijin bipartizan.

Aceștia au transmis că așteaptă poziția președintelui Donald Trump înainte de a decide următorii pași.

Chiar dacă proiectul ar fi adoptat și de Senat, există posibilitatea ca președintele să își exercite dreptul de veto.

Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishina, a reacționat după vot printr-un mesaj publicat pe platforma X.

The House passage of the Ukraine Support Act is an important step forward and reflects continued bipartisan support for Ukraine. I am grateful to the members of the House of Representatives for keeping Ukraine high on the agenda and advancing legislation that reinforces security… pic.twitter.com/oLK2d6DfY3 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) June 5, 2026

Aceasta a descris decizia drept „un pas important înainte”, adăugând că rezultatul reflectă „sprijinul bipartizan continuu pentru Ucraina”.

Declarația vine în contextul în care autoritățile de la Kiev încearcă să mențină sprijinul occidental pe fondul intensificării atacurilor cu rachete, drone și artilerie dintre Rusia și Ucraina.

Adoptarea proiectului în Camera Reprezentanților coincide cu noi evoluții favorabile pentru Ucraina în relația cu partenerii occidentali.

În această săptămână, Uniunea Europeană a convenit deschiderea negocierilor privind primul grup de capitole din procesul de aderare al Ucrainei la blocul comunitar.

Decizia a venit după aprobarea unui mecanism financiar de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat consolidării economiei și capacităților de apărare ale Ucrainei.

În paralel, conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă fără perspective imediate de soluționare. Negocierile de pace rămân blocate, iar Kievul respinge în continuare solicitările Moscovei privind cedarea unor teritorii pe care armata ucraineană le controlează încă din 2022.