Schimbările politice de la Washington, venite în timpul războiului din Ucraina, și noile poziții exprimate de oficialii americani, a schimbat percepția Moscovei asupra conflictului din regiune. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat o serie de afirmații tăioase la adresa Statelor Unite, interpretând declarațiile recente ale secretarului de stat american, Marco Rubio, ca pe o dovadă a continuității politice de la Casa Albă în privința sprijinului acordat Kievului, conform Reuters.

Conform șefului diplomației de la Moscova, actualul context demonstrează că ceea ce Rusia obișnuia să numească războiul lui Biden a devenit acum războiul lui Trump. Această reacție marchează o nouă etapă în discursul retoric al Kremlinului față de noua administrație americană.

În viziunea autorităților din Federația Rusă, responsabilitatea pentru continuarea ostilităților revine în mod direct strategiei adoptate de Washington. Serghei Lavrov a subliniat că abordarea americană nu a fost orientată spre identificarea unei soluții diplomatice reale, ci spre menținerea stării de război.

Șeful diplomației ruse a afirmat că luptele din Ucraina s-ar fi încheiat deja dacă Statele Unite ar fi încercat cu adevărat să găsească un acord de pace.

Disputa diplomatică vine în contextul în care oficialii americani de rang înalt reconfirmă sprijinul logistic și financiar destinat armatei ucrainene. Declarațiile care au declanșat reacția acidă a Moscovei îi aparțin secretarului de stat Marco Rubio, în urma unei audieri recente în legislativul american.

Rubio a declarat miercuri în fața unei comisii a Senatului american că vor apărea "destul de curând" informații în legătură cu pachetul de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina aprobat de Congresul SUA.

Dincolo de jocurile politice interne din SUA, Moscova consideră că linia generală a Occidentului rămâne neschimbată, indiferent de liderii care ocupă funcțiile cheie la Washington. Serghei Lavrov susține că aliații transatlantici acționează la unison în această privință.

Declarațiile lui Rubio în sprijinul Ucrainei au demonstrat că nu există diferențe fundamentale între abordările SUA și cele ale țărilor europene, a mai spus Lavrov.