Actrița Hayden Panettiere din „Nashville” a murit, a confirmat reprezentantul ei pentru Fox News. Avea doar 36 de ani.

Circumstanțele morții sale nu au fost făcute publice imediat.

„Cu profundă tristețe împărtășim trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o - și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a declarat reprezentantul ei într-un comunicat furnizat pentru ABC.

Actrița Hayden Panettiere și-a început cariera lunga carieră, atât în ​​televiziune, cât și în film, în copilărie. Panettiere este cunoscută pentru rolul său ca Claire Bennet în serialul de succes „Heroes” și ca Juliette Barnes în drama muzicală „Nashville”.

De asemenea, a jucat în „Remember the Titans”, „Raising Helen”, „Ice Princess” și „Scream 4”.

Panettiere a fost sinceră despre dificultățile sale legate de statutul de vedetă din copilărie până la vârsta adultă. În luna mai a acestui an, și-a publicat memoriile sub titlul „This Is Me: A Reckoning”.

Cariera lui Panettiere a început cu roluri în reclame de televiziune înainte de a deveni faimoasă pentru interpretarea lui Claire Bennet în serialul de succes „Heroes”. Ulterior, a jucat în drama muzicală „Nashville”, unde și-a demonstrat talentul vocal alături de abilitățile actoricești.

Moartea ei subită vine la doi ani după pierderea fratelui ei, Jansen Panettiere, care a murit din cauza cardiomegaliei și a complicațiilor valvei aortice la vârsta de 28 de ani. Hayden și-a exprimat deschis durerea pentru trecerea în neființă a fratelui ei, împărtășind omagii sincere pe rețelele de socializare.

În timp ce lumea divertismentului jelește pierderea lui Hayden Panettiere, fanii și colegii o amintesc ca pe o actriță talentată și o soră iubitoare.