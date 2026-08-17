A murit Hayden Panettiere, actrița devenită celebră în „Nashville”, „Heroes” și „Scream”
- Iuliu Vlădescu
- 17 august 2026, 06:25
Actrița Hayden Panettiere din „Nashville” a murit, a confirmat reprezentantul ei pentru Fox News. Avea doar 36 de ani.
Circumstanțele morții sale nu au fost făcute publice imediat.
„A fost o lumină incredibilă”
„Cu profundă tristețe împărtășim trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o - și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a declarat reprezentantul ei într-un comunicat furnizat pentru ABC.
Actrița Hayden Panettiere și-a început cariera lunga carieră, atât în televiziune, cât și în film, în copilărie. Panettiere este cunoscută pentru rolul său ca Claire Bennet în serialul de succes „Heroes” și ca Juliette Barnes în drama muzicală „Nashville”.
Hayden Panettiere, devenită celebră în „Nashville”, „Heroes” și „Scream”
De asemenea, a jucat în „Remember the Titans”, „Raising Helen”, „Ice Princess” și „Scream 4”.
Panettiere a fost sinceră despre dificultățile sale legate de statutul de vedetă din copilărie până la vârsta adultă. În luna mai a acestui an, și-a publicat memoriile sub titlul „This Is Me: A Reckoning”.
În umră cu doi ani, actrița își pierduse fratele, la doar 28 de ani
Cariera lui Panettiere a început cu roluri în reclame de televiziune înainte de a deveni faimoasă pentru interpretarea lui Claire Bennet în serialul de succes „Heroes”. Ulterior, a jucat în drama muzicală „Nashville”, unde și-a demonstrat talentul vocal alături de abilitățile actoricești.
Moartea ei subită vine la doi ani după pierderea fratelui ei, Jansen Panettiere, care a murit din cauza cardiomegaliei și a complicațiilor valvei aortice la vârsta de 28 de ani. Hayden și-a exprimat deschis durerea pentru trecerea în neființă a fratelui ei, împărtășind omagii sincere pe rețelele de socializare.
În timp ce lumea divertismentului jelește pierderea lui Hayden Panettiere, fanii și colegii o amintesc ca pe o actriță talentată și o soră iubitoare.