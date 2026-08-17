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Amendă pentru condus prea încet în două țări din UE

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Amendă pentru condus prea încet în două țări din UEAutostrada A1. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Majoritatea șoferilor se tem de radar atunci când depășesc viteza legală. Puțini știu însă că, în unele țări europene, pot primi amendă și dacă merg prea încet. Germania și Italia sunt două exemple clare unde viteza nejustificat de redusă pe autostradă poate fi sancționată.

Amendă pentru condus prea încet în Germania

În Germania, Codul rutier (Straßenverkehrs-Ordnung) interzice circulația cu o viteză atât de mică încât să stânjenească sau să pericliteze traficul. Pe Autobahn, unde multe tronsoane nu au limită maximă de viteză, dar există o viteză minimă recomandată, șoferii care blochează benzile din stânga sau circulă mult sub ritmul traficului pot fi amendați.

Poliția consideră că o viteză prea redusă creează situații periculoase: depășiri riscante, frânări bruște și nervozitate în coloană. Amenda variază în funcție de gravitate, dar poate ajunge la câteva zeci sau sute de euro, iar în cazuri grave se pot aplica și puncte de penalizare.

Nici în Italia nu ai voie să mergi încet pe autostradă

În Italia, situația este similară. Codul rutier italian prevede sancțiuni pentru cei care circulă cu o viteză excesiv de redusă pe autostrăzi sau pe drumuri cu trafic intens, dacă acest lucru provoacă cozi sau pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Șoferii care ocupă banda din stânga cu o viteză mult sub cea a fluxului de vehicule sunt vizați în special. Poliția poate interveni atât în urma sesizărilor, cât și în urma controalelor pe teren.

masini

Masini. Sursa foto: AI

Motivul acestor reguli este unul practic. Pe autostrăzile europene, diferențele mari de viteză între vehicule sunt o cauză frecventă de accidente. Un autoturism care merge cu 60-70 km/h pe o bandă destinată vitezelor mult mai mari forțează pe ceilalți șoferi să frâneze sau să schimbe brusc direcția.

Ce trebuie să știe șoferii despre condusul încet

Pentru turiștii români care tranzitează Germania sau Italia, recomandarea este clară: pe autostradă, adaptați-vă la ritmul traficului. Dacă doriți să mergeți mai încet, folosiți banda din dreapta. Evitați să blocați benzile de depășire și nu creați cozi inutile.

Deși amenzile pentru viteză prea mică sunt mai rare decât cele pentru depășirea limitei, ele există și sunt aplicate. Cunoașterea acestor reguli poate evita atât o sancțiune financiară, cât și situații periculoase pe drum.

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