Autoritățile din Germania continuă, deocamdată fără succes, căutarea suspectului principal în cazul atacului terorist comis sâmbătă seară la Berlin. În urma incidentului, o femeie a murit, iar alte 29 de persoane au fost rănite. Guvernul de la Berlin avertizează că nu poate exclude posibilitatea unor noi atacuri teroriste.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat duminică faptul că identificarea și capturarea presupusului autor reprezintă prioritatea absolută a anchetatorilor.

„Poliția își folosește în acest moment toate resursele pentru desfășurarea acestei căutări”, a afirmat oficialul german, precizând că nu poate oferi mai multe informații care ar putea afecta ancheta.

Căutat este Abdul B., un cetățean german în vârstă de 21 de ani, cu origini libaneze. Autoritățile îl consideră posibil înarmat și periculos și le recomandă oamenilor să nu încerce să îl abordeze.

În cazul în care este observat, poliția solicită apelarea imediată a numărului de urgență. Suspectul are aproximativ 1,90 metri, o constituție slabă și păr negru.

În paralel cu operațiunea de căutare, autoritățile germane reevaluează măsurile de securitate pentru evenimentele Pride programate în perioada următoare. Cele 16 landuri ale Germaniei au fost informate, iar organizatorii și autoritățile locale ar putea decide măsuri suplimentare pentru marșurile cu participare numeroasă.

Alexander Dobrindt a precizat că nu este exclusă inclusiv impunerea unor restricții suplimentare și suplimentarea efectivelor de poliție.

„Nu putem exclude posibilitatea ca alte atacuri teroriste să aibă loc”, a avertizat Dobrindt. Ministrul a explicat că un asemenea scenariu nu este considerat unul obișnuit, însă nu poate fi eliminat, mai ales în condițiile în care un atac poate inspira acțiuni similare.

Ancheta a scos la iveală și faptul că suspectul era cunoscut autorităților. Abdul B. s-a născut în Germania în anul 2005, iar mama sa obținuse cetățenia germană în 2002.

Potrivit ministrului de Interne, tânărul avea un istoric infracțional important, iar autoritățile urmăreau și procesul său de radicalizare, precum și presupusele legături cu mediile islamiste din Berlin.

Dobrindt a declarat că bărbatul fusese condamnat la un an și zece luni de închisoare. După contestarea deciziei, pedeapsa ar fi fost înlocuită cu una neprivativă de libertate, motiv pentru care suspectul nu se afla în penitenciar în momentul atacului.

Presa germană relatează că acesta fusese investigat anterior inclusiv pentru pregătirea unei infracțiuni violente grave împotriva statului.

Atacul a avut loc sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei locale 22:00, în parcul Tiergarten, în apropierea Porții Brandenburg. În zonă se desfășurau ultimele momente ale evenimentelor organizate cu ocazia Christopher Street Day, denumirea utilizată în Germania pentru marșurile Pride.

Potrivit anchetatorilor, o dubă albă a pătruns în mulțime și s-a oprit după ce a lovit un copac. Ulterior, una sau mai multe persoane ar fi coborât din vehicul, iar mai multe victime ar fi fost atacate și cu arme albe.

O femeie a murit în urma atacului, iar 29 de persoane au fost rănite. Unele victime se află în stare critică.

Autoritățile germane consideră că elementele adunate până în acest moment indică un atentat terorist cu motivație islamistă. Ancheta trebuie să stabilească însă dacă Abdul B. a acționat singur sau dacă a beneficiat de sprijinul unuia ori mai multor complici.

După atac, evenimentele Pride au fost oprite, zona a fost evacuată și izolată, iar poliția a efectuat mai multe percheziții, inclusiv la o adresă asociată suspectului. Abdul B. nu a fost găsit până în prezent.