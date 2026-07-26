O amplă operațiune a poliției este în desfășurare în Berlin, după ce un vehicul a intrat intenționat în mulțime în timpul paradei LGBTQ+ Christopher Street Day (CSD). Incidentul s-a soldat cu un deces și cel puțin 16 răniți, evenimentul fiind anulat la scurt timp după atac, anunță Sky News. Atacatorul se ascunde, nefiind găsit. Planul de urgență în situații extreme a fost pus în practică.

Victima este o femeie, conform rapoartelor poliției locale, care a decedat, iar alte 16 au fost rănite. 8 persoane sunt grav rănite, dintre care 3 se află în stare care le pune viața în pericol.

Suspectul a fost identificat de poliție ca făcând parte din „scena islamistă” a orașului. Momentan este în libertate. Vehiculul a oprit doar după ce s-a izbit de un copac. Martorii vorbesc și despre posibile victime înjunghiate.

Update. Potrivit cotidianului german Bild, după atacul cu mașina din Berlin, poliția a identificat acum un presupus suspect și a luat deja primele măsuri împotriva sa. Conform informațiilor, bărbatul, în prezent fugar, este cunoscut ca făcând parte din mediul islamist. Ar fi vorba despre Abdul B. (21 de ani). Operațiunea de căutare a acestuia se desfășoară în prezent la intensitate maximă.

Potrivit autorităților, 16 persoane au fost rănite în timpul atacului. Conform purtătorului de cuvânt al pompierilor, Dominik Pretz, trei dintre victime se află într-o stare care le pune viața în pericol, iar opt sunt grav rănite. Pentru o persoană, orice ajutor a venit prea târziu: o femeie a suferit răni fatale.

Motivele din spatele incidentului rămân deocamdată neclare. Evenimentul a avut loc în jurul orei 22:00, în dreptul străzii Lenné din Berlin. Zona a fost izolată pe un perimetru larg

Atacul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei locale 22:00, când o dubă de culoare albă a pătruns în zona parcului Tiergarten (pe drumul Ahornsteig) și a lovit în plin participanții la marș. După impactul violent, care a avariat grav mașina, vehiculul s-a oprit într-un copac, iar suspectul a fugit de la fața locului.

Florian Nath, purtătorul de cuvânt al Poliției din Berlin, a confirmat că un suspect, cunoscut deja autorităților ca membru al comunității islamiste radicale, a fost identificat, dar încă nu a fost prins.

Pentru capturarea acestuia, autoritățile au declanșat o vânătoare de proporții. Parcul Tiergarten a fost evacuat și cercetat pe parcursul nopții cu ajutorul camerelor cu termoviziune, în timp ce elicopterele au survolat orașul. De asemenea, poliția investighează rapoartele mai multor martori care susțin că ar exista și persoane înjunghiate la fața locului.

Pompierii și echipele de prim-ajutor au intervenit de urgență pentru a resuscita mai multe victime la fața locului, înainte de a le transporta la spitalele din apropiere. Poliția a avertizat că bilanțul deceselor ar putea crește pe parcursul nopții, având în vedere starea critică a unora dintre răniți. Un punct de informare a fost înființat pentru familiile care nu reușesc să ia legătura cu cei dragi.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a reacționat ferm pe rețeaua X (fostă Twitter), numind incidentul un act de o violență extremă „Este un atac asupra societății noastre libere și deschise. Berlinul este orașul libertății, iar libertatea noastră a fost atacată astăzi în cel mai oribil mod posibil. Gândurile mele sunt alături de victime, familiile și prietenii lor.”

Organizatorii Christopher Street Day, una dintre cele mai mari parade LGBTQ+ din Europa care a atras sute de mii de participanți, au anulat imediat restul evenimentului de sâmbătă, precum și un târg programat pentru duminică, mai spune Sky News.

Aceștia au cerut mulțimii să părăsească zona calm și ordonat, direcționându-i spre Gara Centrală din Berlin.

Incidentul readuce în prim-plan trauma atacurilor similare care au marcat Germania în ultimul deceniu. Martorii și jurnaliștii prezenți la fața locului au comparat tragedia cu două dintre cele mai sângeroase atentate recente.

Berlin (2016). Anis Amri, un solicitant de azil tunisian cu legături islamiste, a deturnat un camion și a intrat în mulțimea de la un târg de Crăciun, ucigând 11 persoane.

Magdeburg (2024). Un cetățean saudit a intrat cu mașina într-un Târg de Crăciun, ucigând 6 persoane, inclusiv un copil. Autorul, motivat de vederi anti-islamice și de extremă dreapta, a fost condamnat la închisoare pe viață în luna iunie a acestui an (2026).