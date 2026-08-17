Obținerea unui pașaport în 2026 poate fi o procedură simplă, mai ales atunci când programarea este făcută online și solicitantul are pregătite din timp toate documentele necesare. Pentru a evita drumurile inutile și timpul pierdut la ghișeu, este important să urmezi corect pașii de programare și să verifici cu atenție informațiile introduse. Programarea online se realizează prin platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne, unde solicitantul poate alege județul, serviciul de pașapoarte, data și ora la care dorește să depună documentele.

Locurile disponibile se pot modifica de la o zi la alta, astfel că persoanele care nu găsesc imediat un interval liber pot reveni pe platformă pentru a verifica eventualele anulări sau locuri nou disponibile.

Primul pas este accesarea platformei ePașapoarte, disponibilă prin site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne. După intrarea pe platformă, utilizatorul poate consulta serviciile de pașapoarte disponibile și poate alege locația la care dorește să depună cererea.

Este important ca solicitantul să aleagă serviciul unde dorește efectiv să meargă, deoarece programarea este legată de locația selectată. Dacă nu există locuri disponibile în localitatea de domiciliu, poate fi verificată și disponibilitatea altor servicii, inclusiv din județe apropiate, dacă deplasarea este posibilă.

După accesarea platformei, trebuie selectat județul și serviciul de pașapoarte unde va fi depusă cererea. În București pot fi verificate serviciile disponibile în mai multe sectoare, astfel încât solicitantul să nu fie limitat la o singură locație.

Alegerea unei alte locații poate fi utilă atunci când serviciul din apropierea domiciliului nu mai are programări disponibile. Înainte de rezervare, este bine să fie verificată și distanța până la sediul respectiv, pentru ca persoana programată să poată ajunge la ora stabilită.

După alegerea serviciului, platforma afișează calendarul cu datele și intervalele orare disponibile. Programările pot fi făcute pentru o perioadă de până la 90 de zile în avans, astfel încât solicitantul poate alege o dată care se potrivește programului său.

În perioadele aglomerate, locurile se pot ocupa rapid. Dacă nu există un interval convenabil, nu este nevoie să renunți la procedură, deoarece disponibilitatea se poate schimba atunci când alte persoane își anulează programările.

După alegerea datei și a orei, platforma solicită introducerea datelor persoanei pentru care este făcută programarea. Este important ca acestea să fie completate corect, deoarece informațiile trebuie să corespundă documentelor prezentate ulterior la ghișeu.

În general, sunt necesare numele și prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail și numărul de telefon. Este recomandat ca aceste date să fie pregătite înainte de începerea programării, mai ales atunci când există puține intervale libere.

Programarea poate fi realizată și pentru mai multe persoane, atunci când platforma permite această opțiune și este nevoie ca mai mulți membri ai familiei să depună cererile.

După completarea formularului, toate informațiile trebuie verificate înainte de confirmarea programării. O atenție deosebită trebuie acordată numelui și CNP-ului, deoarece o eroare poate crea probleme atunci când solicitantul ajunge la ghișeu.

După confirmare, dovada programării este transmisă pe adresa de e-mail introdusă în formular. Mesajul trebuie păstrat până în ziua prezentării la serviciul de pașapoarte, deoarece conține informațiile referitoare la data și ora rezervate.

Dacă mesajul nu mai este disponibil, programarea poate fi verificată prin opțiunea „Status Programare”, dacă aceasta este disponibilă pe platformă.

Programarea trebuie respectată, iar persoana care a rezervat un interval trebuie să ajungă la serviciul de pașapoarte la ora stabilită. O întârziere poate duce la pierderea intervalului rezervat, ceea ce înseamnă că solicitantul ar putea fi nevoit să facă o nouă programare.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandat ca persoana programată să ajungă puțin mai devreme și să aibă toate documentele pregătite.

Persoanele majore trebuie să se prezinte cu documentele necesare pentru eliberarea pașaportului. Printre acestea se află cartea de identitate sau buletinul valabil, în original, dovada plății contravalorii pașaportului și pașaportul anterior, dacă acesta există.

Cererea pentru eliberarea pașaportului nu trebuie, în mod obișnuit, completată de acasă, deoarece aceasta este generată la ghișeu, în momentul depunerii documentelor.

În anumite situații, autoritățile pot solicita documente suplimentare, în funcție de situația concretă a solicitantului.

Pentru eliberarea pașaportului unui minor, documentele necesare diferă în funcție de vârsta copilului și de situația juridică a părinților. În general, trebuie prezentat certificatul de naștere al copilului, în original, precum și actele de identitate ale părinților sau ale reprezentantului legal.

Pentru minorii care au împlinit 14 ani poate fi necesară și cartea de identitate. De asemenea, trebuie prezentată dovada plății contravalorii pașaportului și, dacă există, pașaportul anterior al copilului.

Acordul părinților este foarte important. În funcție de situație, consimțământul poate fi dat direct la ghișeu sau printr-o declarație notarială. Dacă unul dintre părinți nu poate fi prezent sau există o situație specială privind exercitarea autorității părintești, pot fi necesare documente suplimentare.

Pașaportul simplu temporar poate fi solicitat atunci când există o situație urgentă și justificată, însă acesta nu reprezintă soluția obișnuită pentru o vacanță planificată.

Solicitantul trebuie să poată demonstra motivul pentru care are nevoie de document într-un timp scurt. Printre documentele care pot susține urgența se pot afla biletele de avion, documentele medicale, actele oficiale sau alte documente care justifică deplasarea.

Pentru un minor sunt necesare și documentele copilului, precum și actele părintelui sau ale reprezentantului legal.

Înainte de a merge la ghișeu, este recomandat să verifici dacă actul de identitate este valabil și dacă ai toate documentele necesare în original. Dovada plății trebuie, de asemenea, să fie păstrată, iar datele introduse în timpul programării trebuie să corespundă cu cele din actele de identitate.

Verificarea este cu atât mai importantă în cazul minorilor și al situațiilor speciale, unde pot exista documente suplimentare care trebuie prezentate.

Atunci când toate intervalele apar ca fiind ocupate, platforma poate fi verificată din nou în zilele următoare. Locurile se pot elibera atunci când alte persoane își anulează programările, iar aceste intervale pot deveni disponibile pentru alți solicitanți.

Nu există însă o garanție că locurile apar la o anumită oră. De aceea, este mai utilă verificarea periodică a platformei decât așteptarea unui moment exact despre care se presupune că ar aduce automat programări noi.

Dacă nu există locuri disponibile în localitatea dorită, o alternativă este verificarea altor servicii de pașapoarte. Persoanele care se pot deplasa pot căuta disponibilitate și în localitățile sau județele apropiate.

În București, poate fi verificată disponibilitatea în mai multe sectoare. Uneori, un serviciu mai puțin aglomerat poate avea un interval liber mai devreme decât locația aleasă inițial.

Datele trebuie pregătite înainte de apariția unui loc liber

Atunci când apare un interval disponibil, este util ca solicitantul să aibă deja pregătite toate informațiile necesare. Numele, CNP-ul, adresa de e-mail și numărul de telefon trebuie să fie ușor de accesat pentru ca formularul să poată fi completat fără întârzieri.

Pregătirea datelor nu garantează obținerea programării, însă reduce timpul necesar pentru completarea formularului și poate fi utilă atunci când sunt puține intervale disponibile.

Persoanele care se află într-o situație neobișnuită pot contacta serviciul de pașapoarte unde doresc să depună cererea pentru a afla ce variante există.

În lipsa unei programări, primirea direct la ghișeu nu este garantată. Dacă există intervale libere și serviciul poate primi persoane fără rezervare, solicitantul trebuie să aibă toate actele pregătite. În caz contrar, este posibil să fie necesară o nouă programare.

Pentru cei care vor să evite drumurile inutile, programarea online este cea mai simplă variantă. Pregătirea actelor, verificarea mai multor locații și urmărirea periodică a platformei pot crește șansele de a găsi un interval potrivit.

Dacă nu există locuri disponibile, solicitantul poate reveni pe platformă și poate verifica inclusiv alte servicii de pașapoarte. În cazul unei urgențe reale, pașaportul simplu temporar poate fi solicitat dacă situația este justificată prin documente.