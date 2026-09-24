Profesorii diriginți ai claselor a VI-a – a XII-a trebuie să întocmească și să transmită la secretariatele școlilor, până la 1 octombrie 2026, listele cu elevii propuși pentru bursa de merit. Termenul este stabilit de metodologia-cadru și reprezintă primele 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor anului școlar 2026-2027.

Bursa de merit este în valoare de 450 de lei pe lună și se acordă pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu care îndeplinesc criteriile prevăzute în metodologie. Pentru această bursă, elevii și părinții nu trebuie să depună o cerere: lista este întocmită de profesorul diriginte.

Bursa de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivul fiecărei clase de gimnaziu și liceu, iar elevii trebuie să fi obținut în anul școlar anterior o medie generală mai mare sau egală cu 9,00.

Numărul beneficiarilor se calculează prin aplicarea procentului de 15% la numărul de elevi din clasă, iar rezultatul fracționar se rotunjește la numărul întreg imediat superior.

Există și o excepție importantă: elevii care au aceeași medie cu ultimul beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15% primesc, la rândul lor, bursă de merit.

Bursa este condiționată și de obținerea mediei 10 la purtare sau a calificativului „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Metodologia prevede că bursa de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte și nu este condiționată de depunerea unei cereri.

Pentru elevii din clasele a VI-a – a XII-a, dirigintele trebuie să înainteze secretariatului lista cu elevii propuși în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie 2026, astfel că termenul se încheie la 1 octombrie 2026.

Pentru elevii de clasa a V-a există un calendar diferit. Listele se stabilesc în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie, iar bursa se acordă pe baza rezultatelor obținute în primele două intervale de cursuri din anul școlar.

Pentru bursa de merit, părinții și elevii nu trebuie să depună o cerere. Profesorul diriginte stabilește lista beneficiarilor și o transmite secretariatului unității de învățământ.

Această regulă este diferită de cea aplicată unor alte categorii de burse, pentru care sunt necesare cereri și documente justificative.

Pentru elevii din clasele VI-XII, principalele condiții sunt:

-media generală din anul școlar anterior trebuie să fie cel puțin 9,00; -elevul trebuie să se afle în limita de maximum 15% din efectivul clasei; -elevul trebuie să fi obținut 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare în anul școlar anterior; -elevii care au aceeași medie cu ultimul beneficiar stabilit prin procentul de 15% primesc, de asemenea, bursa.

Pentru clasa a V-a, bursa nu se stabilește pe baza mediei generale din anul școlar anterior, deoarece elevii nu au încă o astfel de medie la nivel gimnazial. Media se calculează pe baza rezultatelor din primele două intervale de cursuri ale anului școlar curent.

Pentru clasa a IX-a, bursa de merit se acordă pe baza mediei de admitere în învățământul liceal sau profesional, cu respectarea criteriilor prevăzute de metodologie.

Metodologia prevede și situații în care elevii de clasa a IX-a pot primi bursa suplimentar față de procentul de 15%, dacă au fost admiși la liceu fără susținerea evaluării naționale și au obținut, în gimnaziu, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau premiile I, II ori III la competiții internaționale recunoscute de minister.

Guvernul a modificat în septembrie 2026 metodologia-cadru de acordare a burselor. Pentru acest an școlar, bursa socială și bursa tehnologică sunt de 300 de lei pe lună, iar bursa socială se acordă inclusiv în perioada vacanțelor.