Anul școlar 2026-2027 ar putea veni cu modificări în ceea ce privește acordarea burselor pentru elevi. Ministerul Educației a pus în consultare publică, pe 17 august, un proiect care schimbă unele dintre regulile actuale. Până la aprobarea și publicarea noilor prevederi, rămân valabile regulile aflate în vigoare. În prezent, elevii pot primi bursă de merit, bursă socială sau bursă tehnologică. Există, de asemenea, un sprijin financiar destinat mamelor minore care se reintegrează în sistemul de educație.

Potrivit HG nr. 732/2025, cuantumul actual este de 450 de lei pe lună pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursa socială și 300 de lei pentru bursa tehnologică. În funcție de situație, suma acordată într-o anumită lună poate fi raportată la numărul zilelor de curs.

Bursa de merit este acordată unui număr de cel mult 15% dintre elevii unei clase de gimnaziu sau liceu. Pentru stabilirea beneficiarilor sunt luate în calcul rezultatele școlare din anul anterior.

În cazul elevilor eligibili în condițiile generale, media anuală trebuie să fie de cel puțin 9,00. Dacă mai mulți elevi obțin aceeași medie cu ultima persoană inclusă în procentul de 15%, aceștia pot primi, la rândul lor, bursa.

Elevii de clasa a V-a și cei care intră în clasa a IX-a au reguli speciale de stabilire a beneficiarilor. Pentru aceștia, rezultatele luate în calcul diferă de situația elevilor care au deja o medie anuală pentru anul școlar anterior.

Anumiți elevi care intră în clasa a IX-a pot beneficia de bursă de merit și fără ca admiterea lor să se fi realizat pe baza Evaluării Naționale. Măsura îi vizează pe elevii cu rezultate deosebite la olimpiade naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Bursa socială are în prezent o valoare de 300 de lei pe lună și urmărește sprijinirea elevilor care provin din familii cu venituri reduse sau se află în anumite situații sociale ori medicale.

Beneficiarii sunt stabiliți în funcție de criteriile prevăzute de metodologia în vigoare. Pentru acordarea bursei, părinții trebuie să depună documentele care demonstrează îndeplinirea condițiilor.

Actele solicitate pot fi diferite de la un caz la altul și pot include documente referitoare la veniturile familiei, componența acesteia sau situația medicală a elevului.

Una dintre temele vizate de proiectul pus în dezbatere publică este plata burselor sociale în perioada vacanțelor.

Ministerul Educației propune schimbarea regulilor actuale, însă prevederile din proiect nu sunt încă definitive. Acestea pot fi modificate în urma consultării publice și înainte ca noul act normativ să fie aprobat și publicat.

Bursa tehnologică este acordată elevilor înscriși în formele de învățământ tehnologic și profesional prevăzute de legislație. În prezent, valoarea acesteia este de 300 de lei pe lună.

Scopul bursei este de a susține participarea elevilor la pregătirea profesională și continuarea studiilor în această rută de învățământ. În anumite condiții, bursa tehnologică poate fi cumulată cu alte forme de sprijin financiar.

Anul școlar 2026-2027 aduce și schimbări în organizarea învățământului profesional. Ruta profesională urmează să fie integrată în cadrul liceului tehnologic, potrivit noilor prevederi din domeniul educației.

Procedura de acordare diferă în funcție de tipul bursei. Pentru bursa de merit, părinții nu trebuie, de regulă, să depună o solicitare. Școala întocmește lista beneficiarilor pe baza rezultatelor școlare și a criteriilor stabilite prin metodologie.

În cazul bursei sociale, părinții trebuie să depună o cerere și documentele care demonstrează eligibilitatea elevului.

În anul școlar precedent, cererile pentru bursa socială trebuiau depuse în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Pentru 2026-2027, procedura exactă va depinde de forma finală a metodologiei.

Proiectul Ministerului Educației se află încă în etapa de consultare publică, astfel că regulile prezentate nu trebuie considerate definitive pentru anul școlar următor.

Părinții și elevii trebuie să urmărească forma finală a metodologiei și actele normative care vor fi aprobate înainte de începerea cursurilor. Abia după publicarea noilor reguli vor putea fi stabilite cu certitudine criteriile, cuantumurile și procedurile aplicabile în 2026-2027.