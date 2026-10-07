Tot mai mulți proprietari își planifică vacanțele sau deplasările împreună cu animalele de companie, însă călătoria cu avionul presupune verificarea atentă a regulilor companiei aeriene și a documentelor necesare.

În cazul zborurilor din România, condițiile pot varia semnificativ: unele companii acceptă câini și pisici în cabină, în timp ce altele nu permit transportul animalelor de companie obișnuite.

Pentru călătoriile în interiorul Uniunii Europene, proprietarii trebuie să respecte și regulile sanitare europene privind identificarea și vaccinarea animalelor. În funcție de destinație, pot fi necesare microcipul, vaccinul antirabic și pașaportul european pentru animale. European Union

Regulile europene se referă, în principal, la câini, pisici și dihori domestici. Pentru deplasările între statele UE, animalul trebuie să fie identificat prin microcip și să aibă vaccinarea antirabică valabilă. În cazul primei vaccinări antirabice, aceasta trebuie făcută după implantarea microcipului, iar călătoria poate avea loc, în general, după o perioadă de cel puțin 21 de zile.

Documentul de bază pentru călătoriile între statele membre este pașaportul european pentru animale de companie. Acesta conține datele de identificare ale animalului, informații despre vaccinări și datele proprietarului și ale medicului veterinar.

Pentru călătoriile dintr-o țară din afara Uniunii Europene pot exista cerințe suplimentare, inclusiv un certificat sanitar european și, în anumite situații, un test pentru anticorpi antirabici. European Union

Pentru pasagerii care aleg TAROM, câinii și pisicile pot fi transportați în cabina de pasageri dacă greutatea totală a animalului și a transportorului nu depășește 8 kilograme.

Transportorul trebuie să aibă dimensiuni de maximum 42 × 26 × 20 de centimetri, iar animalul trebuie să rămână în interiorul acestuia pe întreaga durată a zborului. Transportul trebuie confirmat în rezervare înainte de check-in sau îmbarcare.

Compania limitează și numărul de animale acceptate în cabină. Pe aeronavele ATR 72 sunt permise maximum două cuști, iar pe aeronavele Boeing 737 maximum trei. Din acest motiv, disponibilitatea serviciului trebuie verificată înainte de călătorie.

TAROM precizează, de asemenea, că animalul trebuie să fie sănătos, curat și să nu provoace disconfort celorlalți pasageri. În funcție de tipul aeronavei, sunt stabilite și reguli privind tipul transportorului.

Pentru câinii și pisicile care depășesc limita de 8 kilograme pentru transportul în cabină, TAROM oferă, în anumite condiții, posibilitatea transportului în cala aeronavei.

Serviciul este disponibil doar pe aeronavele prevăzute corespunzător, iar compania precizează că animalele vii nu pot fi transportate în cala aeronavelor Airbus A320. Rezervarea trebuie făcută în avans, iar animalul trebuie transportat într-o cușcă conformă cu cerințele aplicabile.

Greutatea maximă a animalului împreună cu cușca este de 75 de kilograme în cazul serviciului AVIH, cu limite specifice în funcție de tipul aeronavei. Pentru anumite rase, există restricții suplimentare. De exemplu, câinii și pisicile brahicefalice, cu botul scurt, nu sunt acceptate în cala aeronavei TAROM.

Pentru românii care aleg companiile low-cost, verificarea regulilor este esențială înainte de cumpărarea biletului.

O analiză publicată în septembrie 2026, care a comparat politicile a 22 de companii aeriene din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, arată că Wizz Air și Ryanair nu acceptă animalele de companie obișnuite în cabină. Cele două companii nu oferă nici transportul acestora în cala aeronavei.

Regulile sunt diferite în cazul câinilor-ghid și al câinilor de asistență eligibili, pentru care există proceduri speciale.

În schimb, mai multe companii europene acceptă câini și pisici în cabină și oferă, în anumite condiții, și variante de transport în cală sau cargo. Printre operatorii identificați în analiza citată se numără Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Finnair, KLM, Lufthansa, LOT Polish Airlines și TAP Air Portugal. Wall-Street

Proprietarii ar trebui să verifice atât regulile companiei aeriene, cât și cerințele țării de destinație. Nu este suficient ca animalul să aibă un transportor corespunzător.

Înaintea călătoriei trebuie verificate:

existența microcipului și înregistrarea corectă a animalului;

valabilitatea vaccinului antirabic;

pașaportul european pentru animale, atunci când este necesar;

dimensiunile și greutatea transportorului;

posibilitatea efectivă de a transporta animalul pe zborul ales;

existența unei rezervări confirmate pentru animal;

regulile privind intrarea animalului în țara de destinație.

În cazul unor destinații, există și obligații sanitare suplimentare. De exemplu, câinii care călătoresc în Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord trebuie să primească un tratament împotriva teniei Echinococcus multilocularis într-un interval de 24-120 de ore înainte de călătorie. European Union