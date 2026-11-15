O insulă tropicală din Marea Caraibilor a fost scoasă la vânzare pentru suma de 475.000 de dolari, un cost care poate părea surprinzător de mic în comparație cu piața imobiliară actuală. Mai exact, prețul este comparabil cu cel al unui apartament cu două camere situat într-o zonă bună din Milano. Proprietatea spectaculoasă se află în largul coastei Nicaraguei și include, pe lângă terenul generos de aproximativ 20.000 de metri pătrați, o vilă dotată cu piscină, mai multe spații de cazare destinate oaspeților, precum și o serie de facilități turistice bine puse la punct, conform Mediafax.

Insula Iguana este situată în Marea Caraibilor, în apropierea orașului Bluefields, pe coasta de est a Nicaraguei, în regiunea autonomă Costa Caribe Sur. Accesul se face exclusiv pe mare, cu plecare din portul Bluefields, iar peisajul natural este cel specific unei destinații exotice de vis: vegetație luxuriantă, cocotieri, bananieri și ape limpezi de culoare turcoaz.

Potrivit publicației italiene Turisti per Caso, insula este disponibilă la un preț de pornire de 475.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 444.000 de euro. Suma este comparabilă cu cea necesară pentru achiziționarea unui apartament cu două camere în Milano, unul dintre cele mai scumpe și exclusiviste orașe din Italia. Oferta nu presupune doar achiziționarea unei suprafețe de teren în mijlocul Caraibelor. Insula, care se întinde pe aproximativ 20.000 de metri pătrați și se află la circa 19 kilometri de coasta orașului Bluefields, include și o reședință principală cu dotări generoase.

Vila principală de pe insulă are trei dormitoare și două băi, o verandă spațioasă cu vedere la mare, sală de mese, bar și o piscină. Pe cealaltă parte a insulei se găsesc și alte spații de cazare, mai simple, dar amenajate corespunzător pentru primirea oaspeților.

Proprietatea dispune, de asemenea, de o promenadă care înconjoară întreaga insulă și de un turn de observație cu o înălțime de nouă metri, de unde poate fi admirat peisajul din jur în toată splendoarea sa. Vegetația tropicală bogată și apropierea imediată de Marea Caraibilor transformă acest loc într-o proprietate extrem de versatilă, care ar putea fi folosită atât ca reședință privată exclusivistă, cât și ca o afacere profitabilă în domeniul turistic.

Prețul relativ redus al acestei insule paradisiace ar avea o legătură directă cu circumstanțele personale ale actualului proprietar. Potrivit publicației italiene, acesta a decis să scoată proprietatea la vânzare în urma unui deces în familie și este deschis să analizeze și alte oferte rezonabile din partea celor interesați să preia această afacere sau colț de rai.