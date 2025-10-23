Unde mai găsești case la prețuri sub 100.000 de euro în București

În ultimii ani, prețurile locuințelor din Capitală au depășit cu mult pragul de 100.000 de euro. Totuși, pentru cei care dispun de un buget mai restrâns, piața imobiliară oferă în continuare oportunități. Conform anunțurilor publicate pe platforme precum OLX sau Storia, cumpărătorii mai pot găsi case la prețuri care nu depășesc acest prag.

Aceste oferte sunt adesea legate de proprietăți mai vechi, care necesită renovări, sau de locuințe cu suprafețe și terenuri mai mici. În general, proprietățile sub 100.000 de euro se regăsesc în cartierele periferice ale capitalei.

În Sectorul 6, Calea Giulești, o casă cu patru camere este scoasă la vânzare la prețul de 74.000 de euro. Deși terenul aferent proprietății are peste 250 de metri pătrați, vânzătorul menționează că anunțul se adresează celor „fără pretenții”.

„Încă de la început menționăm faptul că vorbim despre o casă fără pretenții, o locuință modestă, construită în anul 1965. Nu este o casă pentru cei cu pretenții, o spune și prețul, care reflectă pe deplin valoarea și confortul proprietății”, se arată în anunțul publicat pe internet.

În Sectorul 3 al Capitalei, o casă ce necesită renovare completă este pusă în vânzare pentru 98.000 de euro.

„Această proprietate poate reprezenta o oportunitate excelentă pentru cei care caută o locuință accesibilă, aproape de metrou și cu potențial de renovare sau reconstrucție”, se arată în anunț.

În cartierul Rahova, o casă cu etaj este scoasă la vânzare cu 78.000 de euro. Locuința are o suprafață utilă de 80 de metri pătrați și are patru camere. Încălzirea este asigurată prin centrală termică, iar proprietatea include o curte mică.

În sectorul 2, zona Petricani, o casă veche cu trei dormitoare a fost scoasă la vânzare la prețul de 68.000 de euro. Deși se află în Capitală, proprietarul menționează că aceasta poate fi încălzită cu ajutorul unei sobe pe lemne.

În general, persoanele interesate de casele vechi au intenția să le transforme după propriile preferințe. Aceste proprietăți, de regulă construite în urmă cu câteva decenii, vin la prețuri mai accesibile comparativ cu locuințele moderne, însă necesită investiții serioase.

Cumpărătorii pot interveni asupra tuturor elementelor casei, de la compartimentare și finisaje, până la instalații și sisteme de încălzire.