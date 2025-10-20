Facturile din București depășesc marile orașe ale lumii. Costul rivalizează cu metropole precum New York

București continuă să fie cel mai scump oraș din România în ceea ce privește costurile generale ale vieții, iar facturile la utilități îi plasează pe locuitorii din Capitală peste nivelul unor mari centre europene precum Barcelona sau Budapesta. Datele furnizate de platforma Numbeo arată că, deși veniturile din București sunt semnificativ mai mici decât cele din marile orașe occidentale, prețurile la energie, apă și salubritate sunt comparabile cu sau chiar mai mari decât în metropole globale.

Potrivit estimărilor, București rămâne pe primul loc la nivel național. Pentru o familie de patru persoane, cheltuielile lunare fără chirie ajung la 12.335 lei (2.424 €), iar pentru o persoană singură la 3.454 lei (679 €). Utilitățile pentru un apartament de 85 m² se ridică la 158,95 €.

Cluj-Napoca este al doilea cel mai scump oraș ca nivel general al costurilor, cu utilități de 136,21 €, însă cu chirii mai ridicate decât Capitala. Constanța are costuri totale mai mici decât Bucureștiul, dar facturi și mai mari la utilități, ajungând la 160,77 €. Timișoara și Iași rămân mai accesibile, cu facturi între 131 și 145 €.

Deși nivelul de trai din România este mai redus comparativ cu țările din Europa de Vest, facturile din Capitală sunt similare cu cele din marile orașe occidentale. Costul utilităților în București (aproximativ 159 €) depășește Barcelona (155 €) și este foarte apropiat de New York (167,02 €) și Madrid (172 €).

Seul are facturi chiar mai mici decât Capitala României, situându-se la 128,26 €. În schimb, orașele germane conduc clasamentul european al celor mai mari costuri la utilități: Munchen are 336 €, Frankfurt 317 €, iar Paris ajunge la 224 €.

Datele arată diferențe semnificative între costurile utilităților și veniturile locuitorilor. De exemplu, Varșovia are facturi mai mari (312 €), dar veniturile medii sunt superioare celor din România. În plus, orașe precum Munchen sau Frankfurt se situează în topul global, dar oferă și un nivel de trai mult mai ridicat.

Deputatul USR Cătălin Drulă a comentat aceste informații la TVR Info, afirmând că are rezerve față de datele publicate și a subliniat că, „deși costul utilităților în București este comparabil cu cel din orașe precum New York, costul traiului în astfel de orașe este semnificativ mai mare”.