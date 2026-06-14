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SpaceX aruncă în aer topul celor mai puternice companii din lume. Adio, Magnificent Seven?

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SpaceX aruncă în aer topul celor mai puternice companii din lume. Adio, Magnificent Seven?Elon Musk și Space X. Sursă foto: Linkedin
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Din cuprinsul articolului

Ascensiunea spectaculoasă a SpaceX după listarea sa la bursă a reaprins dezbaterea privind componenţa grupului Magnificent Seven, denumirea folosită de investitori pentru cele mai influente companii tehnologice americane, transmite Reuters.

După debutul bursier record de săptămâna aceasta, SpaceX a depăşit pragul unei capitalizări de 2.000 de miliarde de dolari şi a ajuns să valoreze mai mult decât Tesla şi Meta Platforms, două dintre companiile incluse în celebrul grup. Analiştii consideră că apariţia unor noi giganţi ai inteligenţei artificiale, precum OpenAI şi Anthropic, ar putea face ca actuala formulă să devină depăşită.

SpaceX aruncă în aer topul celor mai puternice companii din lume. Adio, Magnificent Seven?

Investitorii și strategii financiari simt deja nevoia unei actualizări în terminologia de pe piața bursieră, având în vedere ritmul accelerat în care compania lui Elon Musk câștigă teren.

"Devine foarte dificil să continuăm să folosim termenul Magnificent Seven ca simbol al liderilor pieţei atunci când una dintre cele mai importante companii din lume rămâne în afara acestei categorii", a declarat Shay Boloor, strateg-şef la Futurum Equities.

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Pe reţeaua X a început deja să circule un nou acronim: MANGOS, format din Meta, Anthropic, Nvidia, Alphabet (Google), OpenAI şi SpaceX. Totuşi, nu există încă o definiţie unanim acceptată, iar unii investitori folosesc litera A pentru Apple.

Magna Atoms și evoluția istorică a giganților tehnologici

Alţi specialişti propun denumiri diferite pentru a include noii lideri din inteligența artificială și industria aerospațială. Dan Boardman-Weston, directorul BRI Wealth Management, sugerează termenul Magna Atoms, care ar include actualele companii din Magnificent Seven, la care s-ar adăuga SpaceX, OpenAI şi Anthropic.

Termenul Magnificent Seven a fost introdus la sfârşitul anului 2023 de Michael Hartnett, strateg-şef al Bank of America, pentru a desemna Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta şi Tesla.

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Bursa. Sursa foto: Freepik

Acesta a fost precedat de alte denumiri celebre de pe Wall Street. În anii anteriori, investitorii foloseau acronimul FANG pentru Facebook, Amazon, Netflix şi Google, care ulterior a devenit FAANG prin adăugarea Apple.

Va dispărea vechea etichetă? Ce spun directorii de investiții

Deși presiunea noilor listări și a evaluărilor gigantice este uriașă, unii experți sunt de părere că vechiul brand aplicat giganților tech va rezista testului timpului, coexistând cu noile concepte. Analiştii spun însă că numele Magnificent Seven nu va dispărea prea curând.

"Eticheta Magnificent Seven este prea adânc înrădăcinată în modul în care investitorii şi presa privesc liderii tehnologici ai pieţei. Cel mai probabil vor apărea noi categorii care să completeze această denumire, nu să o înlocuiască", a declarat Dave Mazza, directorul Roundhill Investments.

Dezbaterea vine într-un moment în care companiile din domeniul inteligenţei artificiale şi spaţial câştigă rapid teren în faţa unor giganţi consacraţi, iar listările anticipate ale OpenAI şi Anthropic ar putea schimba din nou ierarhiile de pe Wall Street.

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