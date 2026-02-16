În cât timp poți învăța să investești la bursă și ce buget îți trebuie pentru primul pas

Mulți români care se gândesc să investească la bursă se întreabă cât timp le va lua să înțeleagă conceptele de bază și ce buget ar trebui să aloce pentru a începe. Adina Cristea, reprezentant Investimental, spune că nu există o rețetă universală și că fiecare parcurs este diferit în acest sector al investițiilor.

Potrivit acesteia, succesul depinde de disciplină, de ritmul de învățare și de interesul real pentru domeniu, dar și de calitatea surselor folosite.

„Nu există un interval universal valabil. Timpul necesar depinde de disciplina persoanei, ritmul de învățare, interesul real pentru subiect, calitatea surselor folosite și modul în care reușește să combine teoria cu practica. Un rol important îl are și «partenerul de drum», brokerul ales”, ne-a spus ea.

„Pentru un începător, diferența nu o face doar platforma, ci și cât de bine reușește brokerul să comunice cu investitorii: să explice riscurile, costurile și mecanismele pieței într-un limbaj accesibil și să ofere suport clar, fără promisiuni și fără presiune”, mai spune Adina Cristea.

Astfel, un începător nu trebuie să se grăbească, fiind recomandat să urmeze un proces structurat de învățare, parcurs pas cu pas. În cazul platformelor moderne de tranzacționare, educația este completată de instrumente practice, care permit testarea strategiilor și înțelegerea pieței în condiții controlate.

Reprezentanții Investimental spun că nu există o sumă fixă necesară pentru a începe să investești, iar pragul de intrare diferă în funcție de obiectivele fiecărei persoane și de instrumentele alese. Mai mult, aceștia susțin că începătorii ar trebui să facă primul pas cu un buget mic.

Astfel, aceștia pot testa piața fără presiune financiară și pot înțelege treptat cum funcționează diferitele produse financiare. Această abordare le permite să învețe din experiență, să evalueze riscurile și să ia decizii mai bine fundamentate pe termen lung.

„Dacă o persoană nu are încă experiență, cel mai sănătos început este unul gradual: să pornească cu sume mici, să își asume un orizont de timp mai lung și să aleagă instrumente mai simple, ușor de înțeles. Investițiile regulate, făcute cu disciplină, de exemplu lunar, sunt o variantă care și-a dovedit eficiența în timp și care poate reduce riscul deciziilor luate impulsiv, pe fond emoțional — principalul inamic al oricărui investitor”, explică reprezentanta Investimental.

Potrivit brokerului, investițiile nu trebuie să fie văzute ca o modalitate de a câștiga rapid. La început, este recomandat să te concentrezi pe formarea obiceiului de a economisi, pe protejarea banilor și pe creșterea treptată a capitalului. În acest fel, poți înțelege mai bine cum funcționează piața și poți lua decizii mai sigure pe termen lung.

„Obiectivele realiste pentru un începător țin mai degrabă de formarea unui obicei de economisire, protejarea banilor pe termen lung și creșterea treptată a capitalului, nu de câștiguri rapide. În investiții, progresul sustenabil vine din consecvență, diversificare și decizii asumate, nu din promisiuni de «îmbogățire peste noapte»”, explică aceasta.

Un factor esențial în procesul de învățare este colaborarea cu un broker autorizat, care poate ghida investitorul și oferi suport constant.

„Un broker nu ar trebui privit ca «cineva care îți spune ce să cumperi», ci ca un partener care îți oferă acces la piață, infrastructură, suport și un cadru profesionist în care investitorul poate învăța și investi responsabil. Începătorii trebuie să conștientizeze atât riscurile, cât și beneficiile investițiilor și să își stabilească obiective realiste care să limiteze pierderile”, a încheiat Cristea.