Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție Fidelis din 2025. Dobânzi neimpozabile de până la 7,55%

Ultima ediție Fidelis din acest an va aduce investitorilor dobânzi neimpozabile semnificative, ajungând până la 7,55% la titlurile în lei și până la 6,20% la cele denominate în euro. Ministerul Finanțelor a anunțat vineri că ediția Fidelis 11 se va desfășura în perioada 5–12 decembrie și că pot subscrie persoanele fizice peste 18 ani, rezidente sau nerezidente, prin intermediul băncilor partenere.

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Finanțelor, subscrierile pot fi realizate prin BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile de stat Fidelis, atât cele în lei, cât și cele în euro, sunt listate la Bursa de Valori București.

Investitorii interesați de ediția din decembrie pot beneficia de dobânzi competitive, care variază în funcție de scadență și de moneda aleasă.

Pentru titlurile emise în lei, dobânzile sunt stabilite astfel:

6,55% pentru scadența la 2 ani

7,55% pentru scadența la 2 ani, dedicată donatorilor de sânge

7,10% pentru scadența la 4 ani

7,50% pentru scadența la 6 ani

În cazul titlurilor denominate în euro, randamentele sunt:

3,75% la scadența de 3 ani

4,75% la scadența de 5 ani

6,20% la scadența de 10 ani

Toate dobânzile sunt neimpozabile, un avantaj important pentru cei care aleg să investească prin programul Fidelis.

Ministerul Finanțelor precizează că tranșa specială destinată donatorilor de sânge include titluri în lei cu scadență la 2 ani și dobândă de 7,55%. Sunt eligibile persoanele care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 iunie 2025.

În plus, pragul minim de subscriere pentru această tranșă este redus la 500 de lei, față de 5.000 de lei, în limita unui maximum de 100.000 de lei per investitor.

Cei care subscriu în titlurile de stat Fidelis beneficiază de mai multe facilități: posibilitatea vânzării titlurilor înainte de maturitate prin bursă, încasarea dobânzii aferente perioadei de deținere în funcție de prețul de tranzacționare, venituri total neimpozabile și flexibilitate în administrarea portofoliului.

„Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro”, a mai precizat Ministerul Finanțelor în cadrul comunicatului.