Rectificarea bugetară. Sănătatea, Transporturile și Agricultura primesc bani. Cine pierde sume mari

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an. Documentul prevede transferuri de fonduri între ministere: Sănătatea, Transporturile și Agricultura primesc sume suplimentare, iar Finanțele, Investițiile și Economia pierd finanțare. Deficitul bugetar rămâne stabilit la 8,4% din PIB.

Ministerul Sănătății este principalul beneficiar al rectificării. Potrivit Notei de fundamentare publicate de Ministerul Finanțelor, majorarea bugetară este de 1,511 miliarde lei. Cea mai mare parte a banilor merge către suplimentarea transferurilor pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în valoare de 1,678 miliarde lei.

Documentul menționează și economii rezultate din proiecte finanțate prin PNRR – 140 milioane lei la asistență nerambursabilă și 12 milioane lei din componenta de împrumut, precum și 15 milioane lei la programe cu finanțare rambursabilă.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii primește la rândul său o majorare importantă, de 750 milioane lei. Sumele suplimentare acoperă subvențiile (295 milioane lei), asistența socială (205 milioane lei) și activele financiare (250 milioane lei), potrivit Ministerului Finanțelor.

Și Ministerul Agriculturii beneficiază de rectificare, cu o suplimentare de 80,8 milioane lei. Propunerea Finanțelor vizează în principal asigurarea unor fonduri suplimentare pentru subvenții, în valoare de 100 milioane lei. În același timp, s-au identificat economii la bunuri și servicii (1,2 milioane lei) și la proiectele finanțate prin PNRR – atât la asistență nerambursabilă (13 milioane lei), cât și la componenta de împrumut (5 milioane lei).

Pe partea cealaltă, Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale – suferă una dintre cele mai mari diminuări: 2,089 miliarde lei. Din această sumă, 1 miliard lei reprezintă reducerea alocărilor pentru dobânzi, 800 milioane lei provin din diminuarea categoriei „Alte transferuri”, iar 289,86 milioane lei sunt tăiați de la proiectele finanțate din componenta de împrumut a PNRR.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pierde 1,6 miliarde lei, în condițiile în care au fost identificate economii masive în zona proiectelor finanțate din fonduri europene. Documentul indică: 1 miliard lei economie la proiectele finanțate din asistența nerambursabilă PNRR, 350 milioane lei la proiectele din fonduri externe nerambursabile 2014–2020 și Fondul de Modernizare, 125 milioane lei la FEN postaderare și 123 milioane lei la componenta de împrumut PNRR. Reduceri apar și la cheltuielile de personal (1,8 milioane lei) și la bunuri și servicii (0,8 milioane lei).

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului primește o diminuare totală de 499,2 milioane lei. Economiile provin din proiecte PNRR nerambursabile (248,3 milioane lei), fonduri externe nerambursabile postaderare (120 milioane lei), componenta de împrumut PNRR (99,9 milioane lei), „Alte transferuri” (26 milioane lei) și bunuri și servicii (5 milioane lei).

Ministerul Finanțelor menține deficitul bugetului general consolidat, în termeni cash, la nivelul de 8,4% din PIB.