Ce viitor are ferma mare în România după 2027? Există oportunități, spune Emil Dumitru, secretar de stat la MADR

Emil Dumitru, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), vorbește într-un interviu acordat FoodBiz despre viitorul fermei mari în România după 2027, când va intra în vigoare noul buget al Uniunii Europene.

Fermierii trebuie să dezvolte pe lângă cultura vegetală și partea de zootehnie și să treacă la procesare, dacă vor să reziste pe piață. Vor exista destule oportunități, inclusiv la export, lasă să se înțeleagă oficialul de la Agricultură.

„Ferma mare va avea viitor dacă vom veni cu sprijinul cuplat pe producție cât mai diversificat și dacă îi vom convinge că oportunitățile pe care le oferim pentru a investi în zootehnie și procesarea materiilor prime pot să le crească competitivitatea.

De ce spun asta? De exemplu, România are ca suprafață eligibilă la plată în anul anterior 2024 undeva la 9,8 milioane de hectare”, a declarat Emil Dumitru.

Este și o oportunitate pentru ferma mare, depinde de politica de subvenționare

„Dacă intervine mecanismul plafonării cu penalități de peste 20 000  euro, până la 100.000 euro, 25%, 50%, 75%, practic din suprafața eligibilă pe arabil nouă ne dispare o suprafață însemnată care ar face obiectul acelor degresivități.

La momentul acesta n-am făcut o simulare, dar o vom face în perioada următoare. Este clar că ceea ce pierde fermierul din plățile directe cumva trebuie să compensăm cu alte forme de sprijin, dar dacă pe moment vedem ca ceva foarte rău care ni se va întâmpla după 2027 eu văd și ca o oportunitate.

Dacă  unui fermier cu 2.000 ha, din care la irigat are 1. 000 ha, cu tot sistemul de mașini și utilaje extrem de performant, reușim să-i dăm o investiție de 5 milioane de euro cu 20% cofinanțare pe o fermă de taurine la îngrășat sau o fermă de vacă de lapte și el poate să transforme materia primă și să joace în piața din România, nu mai vorbesc de export, eu zic că este și o oportunitate, depinde de cum va arăta arhitectura politicii de subvenționare”, a mai spus, pentru FoodBiz, Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

