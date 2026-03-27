Românii care vor putea cumpăra motorină la preț redus. Sprijinul ar putea fi acordat pe tot parcursul anului 2026

Fermierii din România vor putea cumpăra motorină la preț redus, fără accize și TVA, pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Măsura are scopul de a sprijini producătorii agricoli în contextul creșterii accelerate a prețurilor la motorină, care au urcat între 25 și 50% într-un interval scurt, afectând direct costurile de producție.

Sprijinul se va acorda pe parcursul anului 2026, pentru un consum standard de 78 litri pe hectar, și va fi putea fi accesat de fermierii care depun cereri de plată pe suprafață, pe baza adeverințelor emise de APIA.

„Iniţiativa vine într-un moment critic pentru agricultura românească, marcat de volatilitatea pieţelor internaţionale şi de creşterea semnificativă a cotaţiilor la petrol şi produse petroliere, care au generat majorări ale preţului motorinei de până la 25-50% într-un interval scurt, cu impact direct asupra costurilor de producţie. Proiectul de act normativ propune o măsură concretă: fermierii vor putea achiziţiona motorină la preţ redus, fără accize şi TVA, utilizată pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal”, spun reprezentanții MADR.

Potrivit reprezentanților ministerului, motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 40-59% din costurile unei culturi.

În lipsa unor măsuri rapide, sectorul agricol se poate confrunta cu dezechilibre pe piață, probleme în plata obligațiilor contractuale, supraîndatorare, părăsirea terenurilor și chiar falimente în lanț.

„Stabilitatea sectorului vegetal este esenţială pentru funcţionarea întregului lanţ agroalimentar, de la producţia primară până la procesare şi sectorul zootehnic. (…)Creşterea preţului la motorină pune presiune directă pe costurile de producţie şi poate afecta securitatea alimentară a ţării. Venim cu un mecanism prin care fermierii să poată achiziţiona direct de la pompă motorină, fără accize şi fără TVA, astfel încât să îşi poată continua activitatea”, a explicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Proiectul este supus consultării publice, conform regulilor de transparență decizională, și va fi analizat și de structurile de dialog social ale MADR.

„Este obligatoriu să intervenim pentru a le oferi fermierilor sprijinul de care au nevoie pentru a-și continua activitatea în această perioadă complicată”, a mai scris ministrul pe Facebook.