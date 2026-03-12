Social

Credite cu dobândă 2% și ROBOR plătit de stat pentru fermieri. Se fac schimbări în agricultură

Comentează știrea
Credite cu dobândă 2% și ROBOR plătit de stat pentru fermieri. Se fac schimbări în agriculturăFermieri. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va dispune în 2026 de un buget total de aproximativ 27,7 miliarde de lei, a declarat ministrul Florin Barbu. El a declarat că o prioritate a instituției va fi implementarea unui mecanism financiar prin care fermierii să poată accesa credite cu dobânzi mult sub nivelul pieței.

Ce buget va avea MADR în 2026

„Sigur, în perioada următoare, vreau să creionez niște instrumente financiare, atât pe fonduri europene, cât și pe bugetul de stat… Ministerul Agriculturii vrea să creeze un mecanism financiar prin care să dăm credite fermierilor cu o dobândă fixă între 1,5% și 2%, iar ROBOR-ul și toate garanțiile să fie plătite de MADR prin acest mecanism financiar”, a explicat ministrul.

Florin Barbu

Florin Barbu, Sursa Foto - Facebook

Potrivit oficialului, bugetul de bază al MADR este de 26,3 miliarde de lei, la care se adaugă sume extrabugetare de aproape 1 miliard de lei, destinate inițiativelor de sprijin financiar pentru agricultură.

Credite cu dobândă de 2% pentru fermieri

Creditele cu dobânzi reduse vor fi gândite pentru a facilita investițiile și modernizarea fermelor românești, iar implementarea lor va presupune discuții cu sistemul bancar și cu Banca Națională a României, pentru a găsi cele mai bune formule de garantare și suport al costurilor ROBOR.

Prețul petrolului a depășit, din nou, 100 de dolari. Baza Italiei din Erbil, atacată. Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Live text
Prețul petrolului a depășit, din nou, 100 de dolari. Baza Italiei din Erbil, atacată. Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Live text
Monica Lewinsky dezvăluie de ce nu și-a schimbat numele după scandalul legat de Clinton
Monica Lewinsky dezvăluie de ce nu și-a schimbat numele după scandalul legat de Clinton
fermieri

fermieri / sursa foto: dreamstime.com

„O să am discuții și cu sistemul bancar și, bineînțeles, deja am transmis și sper să am o întâlnire și la Banca Națională a României, astfel încât tot ceea ce înseamnă provizioane pe care sistemul bancar le are în România să le transformăm în aceste credite, prin care noi venim cu garanții și cu plata ROBOR-ului pentru fermierii români”, a adăugat Barbu.

Exportul produselor românești în China

Un alt obiectiv major anunțat de ministru vizează exportul produselor agroalimentare românești în China, pentru prima dată printr-un memorandum bilateral. Până în prezent au fost semnate contracte pentru exportul de lactate, carne de pui și produse acvatice.

„Am reușit în momentul de față să avem discuții bilaterale și vom semna în China primele exporturi de produse lactate, parte de carne de pui, tratată termic, produse acvatice… și bineînțeles punctul nostru foarte important, exportul de cereale”, a explicat Barbu.

Ministrul a mai declarat că produsele românești sunt apreciate pentru calitatea și eticheta curată, ceea ce a convins partea chineză să accepte volume mari de export.

„Peste 30% din produsele lactate din România vor merge în piața din China. Și o cifră de ordinul miliardelor de euro”. Florin Barbu a anunțat că va efectua în curând o vizită oficială în China pentru a finaliza acordurile și a consolida relațiile comerciale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:32 - Credite cu dobândă 2% și ROBOR plătit de stat pentru fermieri. Se fac schimbări în agricultură
11:24 - Prețul petrolului a depășit, din nou, 100 de dolari. Baza Italiei din Erbil, atacată. Trump: Iranul e la capăt de lin...
11:23 - Monica Lewinsky dezvăluie de ce nu și-a schimbat numele după scandalul legat de Clinton
11:17 - Cum a ajuns Camelia Bogdan judecător la Curtea de Apel, după ce picase două examene de promovare
11:09 - O sondă NASA a reintrat neașteptat în atmosferă. Resturile ar putea lovi Pământul, dar sunt destul de mici
10:57 - A murit Andrei Socaci. Fostul mare campion la haltere avea doar 59 de ani

HAI România!

Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”

Proiecte speciale