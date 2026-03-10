Bugetul pe 2026. Câți bani primește fiecare instituție. Administrația Prezidențială, o creștere cu 44%

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 arată diferențe importante între instituțiile publice în ceea ce privește finanțarea. Unele ministere și autorități primesc alocări mult mai mari decât anul trecut, în special în domenii precum energia, fondurile europene, economia sau apărarea. În același timp, există și sectoare pentru care bugetele sunt reduse față de 2025, printre acestea numărându-se sănătatea sau munca.

Documentul stabilește atât sumele care pot fi plătite efectiv în cursul anului, cât și limitele pentru contractele ce pot fi semnate pentru proiecte viitoare. Astfel, creditele bugetare reprezintă fondurile ce pot fi utilizate pentru plăți în anul respectiv, în timp ce creditele de angajament indică valoarea maximă a contractelor ce pot fi încheiate, inclusiv pentru programe multianuale.

Una dintre cele mai mari creșteri apare la Ministerul Energiei. Potrivit proiectului de buget, creditele bugetare ajung la aproximativ 19,7 miliarde de lei, cu 268% mai mult decât în 2025. În același timp, creditele de angajament sunt estimate la 10,2 miliarde de lei, în creștere cu 24%.

O majorare consistentă este prevăzută și pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Bugetul alocat prin credite bugetare depășește 12,6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 72,3% față de anul precedent, în timp ce creditele de angajament ajung la peste 17,8 miliarde de lei.

Și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului beneficiază de o alocare mai mare. Creditele bugetare sunt stabilite la 3,7 miliarde de lei, cu 59,4% mai mult decât în 2025, iar creditele de angajament ajung la 3,9 miliarde de lei, în creștere cu 79,5%.

Ministerul Apărării Naționale continuă să fie printre instituțiile cu cele mai mari bugete. Pentru 2026 sunt prevăzute credite bugetare de aproximativ 49,3 miliarde de lei, cu 16% mai mult decât anul anterior. În același timp, creditele de angajament ajung la aproximativ 112 miliarde de lei.

La Ministerul Afacerilor Interne bugetul se ridică la 35,4 miliarde de lei, în creștere cu 3,8%, iar creditele de angajament sunt estimate la 36,2 miliarde de lei.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are alocate credite bugetare de peste 42 de miliarde de lei, o valoare ușor mai mică decât cea din 2025, cu o scădere de aproximativ 3,66%. În schimb, creditele de angajament depășesc 109,9 miliarde de lei.

În cazul Ministerului Educației și Cercetării, bugetul ajunge la 64,7 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 5,78%, iar creditele de angajament sunt de aproximativ 65,2 miliarde de lei.

Pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute credite bugetare de 27,7 miliarde de lei, cu o majorare de aproximativ 5%, iar creditele de angajament urcă la 43,7 miliarde de lei, în creștere cu 65%, semnalând proiecte importante planificate pentru perioada următoare.

Proiectul bugetului indică și reduceri pentru unele ministere. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are prevăzute credite bugetare de 91,8 miliarde de lei, cu 7,5% mai puțin decât anul trecut.

La Ministerul Sănătății, creditele bugetare scad la 22,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o diminuare de aproximativ 13%. În schimb, creditele de angajament cresc până la 31,1 miliarde de lei, ceea ce indică pregătirea unor investiții pe termen mai lung.

Și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înregistrează o scădere a plăților efective. Creditele bugetare sunt estimate la 22,8 miliarde de lei, cu aproximativ 20% mai puțin decât în 2025. Totuși, creditele de angajament cresc la 39,2 miliarde de lei, cu aproximativ 67%.

La nivelul instituțiilor statului, Administrația Prezidențială are prevăzute credite bugetare de 103,4 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 44%. Creditele de angajament sunt estimate la 124,4 milioane de lei.

Pentru Parlament, Senatul are alocat un buget de aproximativ 259 de milioane de lei, iar Camera Deputaților aproximativ 278 de milioane de lei, ambele cu creșteri minore față de anul precedent.

În sistemul judiciar, Înalta Curte de Casație și Justiție are prevăzut un buget de aproximativ 5 miliarde de lei, cu o creștere de 49%, iar Ministerul Public ajunge la aproximativ 2,8 miliarde de lei, în creștere cu 65%.

Potrivit proiectului de buget, Serviciul Român de Informații are alocate fonduri de peste 5,2 miliarde de lei, cu o creștere de aproximativ 13,8%. Serviciul de Informații Externe are un buget de 812,5 milioane de lei.

În cazul Serviciului de Telecomunicații Speciale, bugetul scade la aproximativ 1,5 miliarde de lei, cu aproape 30% mai puțin decât în 2025.

În rândul autorităților autonome, Consiliul Național al Audiovizualului înregistrează una dintre cele mai mari creșteri. Creditele bugetare ajung la 47,7 milioane de lei, cu o majorare de aproximativ 126%, iar creditele de angajament sunt estimate la 118,7 milioane de lei.

Administraţia Prezidenţială

Credite Bugetare: 103,4 milioane lei, în creștere cu 44% față de execuția preliminată pe 2025

Credite de angajament: 124,4 milioane lei, în creștere cu 73% față de execuția preliminată pe 2025

Senatul României

Credite bugetare: 259 milioane lei, în creștere cu 2%

Credite de angajament: 259 milioane lei, în creștere cu 25%

Camera Deputaților

Credite bugetare: 278 milioane lei, în creștere cu 3,5%

Credite de angajament: 954 milioane lei, în creștere cu 64%

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Credite bugetare: 5 miliarde lei, în creștere cu 49%

Credite de angajament: 5 miliarde lei, în creștere cu 49%

Curtea Constituțională

Credite bugetare: 44,3 milioane lei, în creștere cu 4,5%

Credite de angajament: 44,3 milioane lei, în creștere cu 4,5%

Secretariatul General al Guvernului

Credite bugetare: 2,6 miliarde lei, în creștere cu 30%

Credite de angajament: 2,8 miliarde lei, în creștere cu 25%

Ministerul Afacerilor Interne

Credite bugetare: 35,4 miliarde lei, în creștere cu 3,8%

Credite de angajament: 36,2 miliarde lei, la fel ca în 2025

Ministerul Afacerilor Externe

Credite bugetare: 1,6 miliarde lei, scădere cu 5%

Credite de angajament: 1,8 miliarde lei, creștere cu 12%

Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale

Credite bugetare: 27,7 miliarde lei, în creștere cu 5%

Credite de angajament: 43,7 miliarde lei, în creștere cu 65%

Ministerul Apărării Naţionale

Credite bugetare: 49,3 miliarde lei, în creștere cu 16%

Credite de angajament: 112 miliarde lei, în creștere cu 1%

Ministerul Culturii:

credite bugetare: peste 1,4 miliarde de lei, în creștere cu 3,7%

credite de angajament: peste 2,1 miliarde de lei, în creștere cu 56,2%

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii:

credite bugetare: peste 42,03 miliarde de lei, în scădere cu 3,66%

credite de angajament: peste 109,9 miliarde de lei, în scădere cu 4,83%

Ministerul Educației și Cercetării:

credite bugetare: peste 64,7 miliarde de lei, în creștere cu 5,78%

credite de angajament: peste 65,2 miliarde de lei, în creștere cu 5,91%

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE):

credite bugetare: peste 12,6 miliarde de lei, în creștere cu 72,3%

credite de angajament: peste 17,8 miliarde de lei, în creștere cu 13,9%

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale:

credite bugetare: peste 91,8 miliarde de lei, în scădere cu 7,51%

credite de angajament: peste 92,4 miliarde de lei, în scădere cu 7,3%

Ministerul Finanțelor:

Credite Bugetare: 12,1 miliarde lei în 2026, în creștere cu 9,38% față de execuția preliminată pe 2025

Credite de angajament: 21,5 miliarde lei în 2026, în creștere cu 27,8% față de execuția preliminată pe 2025

Ministerul Finanțelor (acțiuni generale)

Credite bugetare: 112,8 miliarde lei în 2026, în creștere cu 29% față de execuția preliminată pe 2025

Credite de angajament: 112,8 miliarde lei în 2026, în creștere cu 28,5% față de execuția preliminată pe 2025

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului:

Credite bugetare: 3,7 miliarde lei, în creștere cu 59,4% față de 2025

Credite de angajament: 3,9 miliarde lei, în creștere cu 79,5% față de 2025

Ministerul Energiei:

Credite bugetare: 19,7 miliarde lei, în creștere cu 268% față de 2025

Credite de angajament: 10,2 miliarde lei, în creștere cu 24%

Ministerul Justiției:

Credite bugetare: 4,3 miliarde lei, în creștere cu 5% față de 2025

Credite de angajament: 4,6 miliarde lei, în creștere cu 12% față de 2025

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației:

Credite bugetare: 22,8 miliarde lei, în scădere cu 20% față de 2025

Credite de angajament: 39,2 miliarde lei, în creștere cu 67% față de 2025

Ministerul Public:

Credite bugetare: 2,8 miliarde lei, în creștere cu 65%

Credite de angajament: 2,6 miliarde lei, în creștere cu 36%

Ministerul Sănătății:

Credite bugetare: 22,8 miliarde lei, în scădere cu 13%

Credite de angajament: 31,1 miliarde lei, în creștere cu 32%

Ministerul Mediului

Credite bugetare: 5,9 miliarde lei, în creștere cu 12,7%

Credite de angajament: 4,6 miliarde lei, în scădere cu 18%

Serviciul Român de Informații (SRI):

credite bugetare: de peste 5,2 miliarde de lei, în creștere 13,8%

credite de angajament: de peste 5,6 miliarde de lei, în creștere cu 23,1%

Serviciul de Informații Externe (SIE):

credite bugetare: peste 812,5 milioane de lei, în creștere cu 0,85%

credite de angajament: peste 762,5 milioane de lei, în scădere cu 13,8%

Serviciul de Protecție și Pază (SPP):

credite bugetare: peste 408,9 milioane de lei, în scădere cu 9,2%

credite de angajament: peste 415,4 milioane de lei, în creștere cu 4,7%

Serviciul de telecomunicații Speciale (STS):

credite bugetare: de peste 1,5 miliarde de lei, în scădere cu 29,3%

credite de angajament: de peste 1,6 miliarde de lei, în scădere cu 16,1%

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD):

credite bugetare: peste 35,6 milioane de lei, în creștere cu 229,3%

credite de angajament: peste 35,6 milioane de lei, în creștere cu 229,3%

Academia Română:

credite bugetare: peste 752,9 milioane de lei, în creștere cu 32%

credite de angajament: peste 776,8 milioane de lei, în creștere cu 35%

Institutul Cultural Român:

credite bugetare: peste 35,3 milioane de lei, în scădere cu 0,8%

credite de angajament: peste 35,3 milioane de lei, în scădere cu 0,8%

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM):

credite bugetare: peste 280,8 milioane de lei, în creștere cu 8,5%

credite de angajament: peste 289,2 milioane de lei, în creștere cu 11,79%

Consiliul Economic și Social (CES):

credite bugetare: peste 14,8 milioane de lei, în creștere cu 35,5%

credite de angajament: peste 14,8 milioane de lei, în creștere cu 35,5%

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC):

credite bugetare: peste 22,1 milioane de lei, în creștere cu 27,2%

credite de angajament: peste 22,1 milioane de lei, în creștere cu 27,2%

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului:

credite bugetare: peste 25,04 milioane de lei, în creștere cu 9,88%

credite de angajament: peste 25,04 milioane de lei, în creștere cu 9,88%

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale:

credite bugetare: peste 656,4 milioane de lei, în creștere cu 83,5%

credite de angajament: peste 743,2 milioane de lei, în creștere cu 137,7%

Consiliul Legislativ (CL):

credite bugetare: peste 14,8 milioane de lei, în creștere 0,75%

credite de angajament: peste 14,8 milioane de lei, în creștere 0,75%

Curtea de Conturi:

credite bugetare: peste 557,7 milioane de lei, în creștere 12,9%

credite de angajament: peste 573,1 milioane de lei, în creștere 16,22%

Consiliul Concurenței:

credite bugetare: peste 126,08 milioane de lei, în creștere 25,7%

credite de angajament: peste 131,09 milioane de lei, în creștere cu 30,7%

Avocatul Poporului:

credite bugetare: peste 24,2 milioane de lei, în scădere cu 2,8%

credite de angajament: peste 24,2 milioane de lei, în scădere cu 2,8%

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS):

credite bugetare: peste 27,8 milioane de lei, în scădere cu 2%

credite de angajament: peste 27,8 milioane de lei, în scădere cu 2%

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA):

credite bugetare: peste 47,7 milioane de lei, în creștere cu 126,5%

credite de angajament: peste 118,7 milioane de lei, în creștere cu 463,4%

Academia Oamenilor de Știință

Credite bugetare: 11,1 milioane lei, la fel ca în 2025

Credite de angajament: 11,1 milioane lei, la fel ca în 2025

Agenția Națională de Integritate

Credite bugetare: 44,8 milioane lei, în scădere cu 37%

Credite de angajament: 44,8 milioane, în scădere cu 37%

Autoritatea Electorală Permanentă:

Credite bugetare: 289,7 milioane lei, în scădere cu 62%

Credite de angajament: 322 milioane lei, în scădere cu 58%

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Credite bugetare: 6,2 milioane lei, în creștere cu 6%

Credite de angajament: 6,2 milioane lei, în creștere cu 6%

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Credite bugetare: 1,4 miliarde lei, în creștere cu 5%

Credite de angajament: 1,4 miliarde lei, în creștere cu 6%

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES

Credite bugetare: 31,2 milioane lei, în creștere cu 1,5%

Credite de angajament: 31,2 milioane lei, în creștere cu 1,5%

Societatea Romană de Radiodifuziune

Credite bugetare: 470 milioane lei, în creștere cu 4%

Credite de angajament: 470 milioane lei, în creștere cu 4%

Societatea Romană de Televiziune:

Credite bugetare: 500 milioane lei, în creștere cu 3%

Credite de angajament: 500 milioane lei, în creștere cu 3%

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Credite bugetare: 15,1 milioane lei, în creștere cu 5,7%

Credite de angajament: 15,1 milioane lei, în creștere cu 5,7%

Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Credite bugetare: 4,1 milioane lei, în creștere cu 1,3%

Credite de angajament: 4,1 milioane lei, în creștere cu 1,3%

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăților

Credite bugetare: 30,7 milioane lei, în creștere cu 1%

Credite de angajament: 30,7 milioane lei, în creștere cu 1%

Secretariatul de Stat pentru Culte

Credite bugetare: 2,6 milioane lei, în scădere cu 5%

Credite de angajament: 2,6 milioane lei, în scădere cu 5%

