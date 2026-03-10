Criză de gaze în regiunea transnistreană. Livrările sunt asigurate doar până la sfârșitul săptămânii, avertizează ANRE

Republica Moldova. Aprovizionarea cu gaze naturale în regiunea transnistreană rămâne incertă, iar livrările sunt garantate doar pe termen scurt, în funcție de plățile care sunt efectuate periodic pentru consumul curent. Avertismentul a fost făcut de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, care a precizat că achitările realizate recent acoperă necesarul de gaze doar până la sfârșitul acestei săptămâni.

Potrivit lui, mecanismul prin care ajung gazele în regiune este fragil și depinde atât de furnizori din Uniunea Europeană, cât și de diferite surse de finanțare care permit efectuarea plăților.

„Situația cu livrările de gaze naturale acolo e dependentă de un mecanism de stabilitate cu furnizori din Uniunea Europeană și cu achitări de la alți permite finanțatori proxi, să-i spunem așa, și eo problemă mereu de achitare, de încasare a acestor achitări”, a declarat Alexei Taran în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

Situația este cu atât mai complicată cu cât sezonul rece nu s-a încheiat, iar necesarul de gaze rămâne ridicat. În aceste condiții, administrația din regiunea transnistreană a introdus, începând cu 4 martie, un regim strict de economisire a gazelor.

După reducerea volumelor de aprovizionare, autoritățile locale au decis limitarea consumului pentru o parte dintre utilizatori. În paralel, centrala de la Cuciurgan (MGRES), principala sursă de producere a energiei electrice în regiune, a trecut la generarea energiei pe bază de cărbune.

Căldura este furnizată cu prioritate instituțiilor considerate critice, precum spitalele, instituțiile sociale cu regim de ședere permanentă și grădinițele.

Fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, susține că situația amintește de perioada crizei energetice prin care a trecut Republica Moldova în anii 2021–2022, când livrările de gaze depindeau de achitările efectuate către compania rusă Gazprom.

„În anul 2021-2022 dacă puteți cumpăra minte, fiecare lună, pe date de 20, nu așteptam cu sufletul la gura au fost nu au fost făcute achitările pentru Gazprom, vin să nu găsească pe luna viitoare, să avem sau nu contract, etc. perioada de criză”, a spus Parlicov.

Potrivit acestuia, problema actuală nu ține atât de mecanismul tehnic de livrare a gazelor, cât de capacitatea regiunii transnistrene de a achita pentru combustibilul consumat.

„Problema nu este mecanismul, problema este capacitatea celor din stânga Nistrului de a achita și ei trebuie să înțeleagă că nu vor putea evita situația în care gazul va trebui să plătit la prețul de piață”, a declarat fostul ministru al Energiei.

În ultimii ani, autoritățile de la Chișinău au depus eforturi pentru a diversifica sursele de aprovizionare cu gaze naturale pentru malul drept al Nistrului. Potrivit directorului ANRE, Alexei Taran, piața gazelor din Republica Moldova este în prezent mult mai deschisă decât în trecut.

Astfel, peste 30 de furnizori sunt licențiați pe piața gazelor naturale, iar mai mult de 16 companii sunt active și pot importa gaze din diferite regiuni, în funcție de condițiile economice și de prețurile disponibile pe piață.

Acest sistem funcționează însă doar pentru malul drept al Nistrului. Regiunea transnistreană continuă să depindă de mecanismul actual de aprovizionare, care implică mai multe entități intermediare și surse de finanțare externe.

Din februarie 2025, gazele naturale destinate regiunii transnistrene sunt livrate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă. În acest mecanism sunt implicate mai multe companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite, precum și compania ungară MET.

Prin intermediul acestei scheme, gazele ajung la Moldovagaz, companie desemnată de ANRE drept furnizor responsabil pentru asigurarea livrărilor către regiune.

Totodată, pe 4 martie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a decis, la solicitarea Ministerului Energiei, ca Moldovagaz să continue furnizarea gazelor naturale către regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii iunie 2026. Decizia are scopul de a menține funcționale mecanismele operaționale și contractuale existente de aprovizionare.