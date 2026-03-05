Situație critică în Transnistria. 1.700 de blocuri și școli fără încălzire, MGRES funcționează pe cărbune

Republica Moldova. Situația energetică din regiunea transnistreană se agravează, după ce livrările de gaze naturale au fost reduse semnificativ în ultimele zile. În consecință, autoritățile de la Tiraspol au început să aplice măsuri drastice de economisire a resurselor, care au dus la oprirea încălzirii în majoritatea blocurilor locative și instituțiilor de învățământ, dar și la sistarea gazelor pentru mai multe întreprinderi industriale importante din regiune.

În prezent, energia termică este furnizată doar instituțiilor considerate critice, grădinițe, spitale și centre sociale în care sunt găzduite permanent persoane vulnerabile.

Pe fondul reducerii volumelor de gaze disponibile, centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), principalul producător de energie din regiune, a fost trecută treptat, în dimineața zilei de 5 martie, pe cărbune.

Autoritățile din regiune încearcă astfel să mențină funcționarea sistemului energetic și producerea energiei electrice, în condițiile în care livrările de gaze au devenit insuficiente pentru funcționarea normală a infrastructurii energetice.

În paralel, sistemul de încălzire a fost grav afectat. Potrivit informațiilor difuzate de presa locală, activitatea a 158 de cazangerii a fost suspendată, ceea ce a dus la sistarea livrării de căldură către 1.663 de blocuri de locuințe și instituții de învățământ.

Restricțiile privind utilizarea gazelor naturale au afectat și sectorul industrial al regiunii. Mai multe întreprinderi importante au rămas fără aprovizionare cu gaze, în contextul prioritizării consumatorilor sociali.

Printre companiile afectate se numără Uzina Metalurgică de la Râbnița, compania de textile „Tirotex”, Fabrica de Cărămidă din Tiraspol, dar și întreprinderile Benderiteploenergo și Metan-Auto.

Pe fondul restricțiilor impuse în sistemul energetic, locuitorii regiunii s-au confruntat și cu limitări la stațiile de alimentare cu gaz.

Mass-media locale au relatat că, în cursul zilei de joi, alimentarea cu gaz a fost permisă doar până la ora 20:00, măsură care a dus la formarea unor cozi la punctele de distribuție.

Decizia vine după ce, începând de ieri, în regiune a fost introdus un regim strict de economisire a gazelor naturale. Așa-numitul „Minister al Economiei” de la Tiraspol a anunțat despre perturbări critice în mecanismul de livrare a gazelor și despre o reducere semnificativă a volumelor disponibile.

În aceste condiții, autoritățile locale au decis să prioritizeze instituțiile considerate esențiale pentru funcționarea societății.

Astfel, energia termică este menținută în spitale, instituții sociale cu ședere permanentă și în grădinițe. În același timp, livrarea apei calde pentru consumatorii casnici nu va fi întreruptă.

Pentru menținerea acestor servicii, aproximativ 100 de cazane pe gaz continuă să funcționeze în regiune.

Lipsa încălzirii a afectat și instituțiile de învățământ din regiune. În școli nu mai este furnizată energie termică, iar părinții au fost informați că elevii trebuie să se pregătească pentru temperaturi mai scăzute în sălile de clasă.

În chat-urile școlare, administrațiile instituțiilor le-au transmis părinților că elevii sunt rugați să vină la ore îmbrăcați mai gros, cu pulovere, hanorace sau veste.

În prezent, procesul educațional continuă, iar temperatura din sălile de clasă se menține în jurul valorii de 19°C.

Pretinsul lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a convocat o ședință de urgență pentru a analiza situația energetică.

Potrivit acestuia, reducerea livrărilor de gaze naturale ar fi legată de evenimentele recente din Orientul Mijlociu, care ar fi perturbat atât logistica transportului de gaze, cât și efectuarea plăților.

La aceeași ședință, pretinsul prim-vicepreședinte al guvernului nerecunoscut, Serghei Obolonic, a declarat că au fost adoptate măsuri urgente pentru a evita o catastrofă tehnogenă și pentru a menține funcționalitatea sistemului energetic.

Potrivit lui Obolonic, începând cu 3 martie, livrările de gaze naturale au fost reduse semnificativ, iar presiunea în rețea a scăzut la niveluri critice.

Amintim că, din februarie 2025, gazele naturale destinate regiunii transnistrene sunt livrate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă.

În acest mecanism sunt implicate mai multe companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite, precum și compania ungară MET. Prin intermediul acesteia, gazele ajung la Moldovagaz, desemnată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) drept furnizor responsabil pentru asigurarea regiunii cu gaze.

În contextul presiunilor economice tot mai mari, așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus recent și un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar. Măsura va fi aplicată în perioada martie – 31 decembrie 2026.

Astfel, salariile, indemnizațiile și alte plăți vor putea fi achitate de două ori pe lună, în tranșe egale: în prima și a doua parte a fiecărei luni.

Autoritățile din regiune justifică această decizie prin necesitatea optimizării cheltuielilor bugetare și menținerii unui control strict asupra finanțelor publice, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă regiunea.