Tiraspolul acuză din nou Chişinăul: nu mai vrea să cumpere energie de la Cuciurgan

Republica Moldova. Autorităţile regiunii separatiste din stânga Nistrului acuză guvernarea de la Chişinău că s-ar face vinovată de deconectările de curent din Transnistria pentru că nu mai cumpără energie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) de la Cuciurgan.

Potrivit postului de de televiziune TVR Moldova, acuzaţiile au fost aduse de Vitali Ignatiev, ministru în administraţia republicii nerecunoscute.

Funcţionarul de la Tiraspol susţine spune că deconectările de curent din Transnistria ar fi fost fi evitate dacă Chișinăul ar fi cumpărat electricitate de la Centrala de la Cuciurgan.

„Știu cu siguranță: dacă la MGRES ar fi funcționat mai mult de un bloc energetic, dacă s-ar fi produs electricitate și Moldova ar fi cumpărat-o, atunci situația ar fi fost mai stabilă, pentru că întotdeauna ar fi existat posibilitatea de a folosi al doilea bloc energetic pentru transferuri etc.

Din punct de vedere al stabilizării, acesta ar fi fost un mecanism mai eficient, care ar fi permis evitarea deconectărilor la o asemenea scară”, a declarat Ignatiev.

Republica Moldova îi plătea Centralei de la Cuciurgan aproximativ 20 de milioane de dolari pe lună pentru electricitatea furnizată. O parte din acești bani mergeau pentru acoperirea deficitului bugetar al regimului separatist.

Astfel, Chişinăul era pus în situaţia de a susţine indirect regimul separatist de la Tiraspol.

Sursele alternative de energie electrică, în special din România, şi renunţarea în mare parte la curentul produs de MGRES, a fost o lovitură dură pentru administrţia de la Tiraspol şi menţinerea regimului separatist.

Amintim că la problemele economice din stânga Nistrului, deja agravate de reducerea livrărilor de gaze naturale, se adaugă și defecțiunile apărute în rețeaua de electricitate. După atacurile rusești asupra sistemului energetic din regiunea Odesa, care au lăsat fără curent electric aproape jumătate de milion de oameni, avariile s-au extins și în regiunea transnistreană. În acest context, specialiștii avertizează că stânga Nistrului se apropie tot mai mult de un colaps economic

În prezent, în Transnistria este reintrodusă starea de urgență în economie din cauza întreruperilor în livrările de gaze naturale. Autoritățile locale intenționează să limiteze furnizarea gazelor către întreprinderile industriale, astfel încât acestea să fie suficiente pentru consumul populației. Regiunea se află deja de un an într-un regim de criză energetică și economisire severă.

În perioada 22 şi 23 ianuarie, la MGRES au avut loc două avarii care au lăsat mii de locuitori din stânga Nistrului, în plină iarnă, fără energie electrică şi căldură.

Incidentul s-a produs la blocul energetic care asigura alimentarea cu energie electrică a unei părți semnificative a regiunii. Declanșarea proceselor tehnologice a dus la oprirea temporară a echipamentului și la întreruperea livrării de electricitate în mai multe orașe din stânga Nistrului.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra stării infrastructurii de la Centrala de la Cuciurgan, subliniind că aceasta este una veche, iar modernizările realizate de-a lungul anilor au vizat, în principal, lucrări de mentenanță.

„Nu trebuie să uităm că este o centrală destul de veche. Lucrările care s-au făcut de-a lungul timpului au fost lucrări de întreținere, fără investiții majore capitale în echipamente. În astfel de condiții, pot apărea asemenea situații”, a precizat ministrul Energiei.