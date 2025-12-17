Politica

Criza energetică adâncește colapsul economic din stânga Nistrului. Avarii în rețeaua electrică și livrări incerte de gaze

Criza energetică adâncește colapsul economic din stânga Nistrului. Avarii în rețeaua electrică și livrări incerte de gazeTransnistria. Sursa foto. Wikipedia
Republica Moldova. La problemele economice din stânga Nistrului, deja agravate de reducerea livrărilor de gaze naturale, se adaugă și defecțiunile apărute în rețeaua de electricitate. După atacurile rusești asupra sistemului energetic din regiunea Odesa, care au lăsat fără curent electric aproape jumătate de milion de oameni, avariile s-au extins și în regiunea transnistreană. În acest context, specialiștii avertizează că stânga Nistrului se apropie tot mai mult de un colaps economic, relatează 1TV.

Pe fondul reducerii livrărilor de gaze naturale, autoritățile de la Tiraspol au instituit un regim de urgență în economie. Potrivit presei locale, în această etapă sunt limitate în special aprovizionările pentru sectorul industrial, în timp ce livrările pentru populație sunt menținute pentru a evita o criză umanitară imediată.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Alexandru Slusari: o schemă riscantă

Expertul în energie și fost deputat Alexandru Slusari susține că administrația de la Tiraspol a ales încă de la început o schemă extrem de riscantă de aprovizionare cu gaze. În opinia sa, situația actuală ar putea indica o schimbare de tactică din partea Kremlinului, care ar putea transforma regiunea într-un focar de destabilizare.

„Nu exclud că aceste livrări de gaze, făcute cu întreruperi, sunt o acțiune intenționată. Rusia destabilizează în mod conștient situația din Transnistria. Federația Rusă are nevoie ca această regiune, unde există cetățeni ruși și o administrație care de peste 30 de ani se supune Kremlinului, să fie folosită pentru a provoca destabilizări”, a declarat Alexandru Slusari.

Expertul consideră că falimentul regiunii și o eventuală criză umanitară sunt provocate direct de Moscova, iar locuitorii din stânga Nistrului riscă să fie folosiți drept instrument într-un scenariu geopolitic mai larg.

„În opinia mea, Rusia a decis deja că regiunea din stânga Nistrului și locuitorii ei vor fi folosiți drept carne de tun. Rămâne doar de văzut când și în ce condiții se va întâmpla acest lucru”, a subliniat Slusari.

Alexandru Slusari

Alexandru Slusari / sursa foto: FB

Uzina Metalurgică din Rîbnița, afectată de avariile din Ucraina

Alexandru Slusari a amintit că și iarna trecută, când locuitorii regiunii s-au confruntat cu frig și întuneric, criza a fost generată tot de Moscova. De această dată, pe lângă problemele legate de aprovizionarea cu gaze, situația este agravată de impactul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Odesa.

„Situația este și mai gravă pentru Uzina Metalurgică din Rîbnița, pentru că linia de la Podolsk, care alimenta fabrica cu energie, a fost avariată și nu se știe dacă va fi reparată. Chiar dacă ar exista gaz, uzina s-ar putea să nu mai pornească”, a explicat expertul.

Eugen Muravschi: nu există garanții că iarna trecută nu se va repeta

Și expertul în energetică de la WatchDog, Eugen Muravschi, avertizează că regiunea transnistreană nu are nicio garanție că scenariul de iarna trecută nu se va repeta.

„Situația în Transnistria este gravă. Chiar dacă nu este identică cu cea de anul trecut, când aproape toată regiunea a rămas fără lumină și căldură, nu există nicio garanție că acea criză nu va reveni”, a declarat Muravschi.

El a subliniat că regimul de la Tiraspol a ales o schemă netransparentă, fără asigurări clare că Rusia va continua să achite livrările de gaze prin intermediari.

Sursa foto: ipn.md

Dezechilibre în rețea și vulnerabilitatea industriei

Potrivit lui Muravschi, un avantaj pentru regiune este faptul că Centrala MGRES își poate ajusta nivelul de producție pentru a răspunde dezechilibrelor din rețea. Totuși, Uzina Metalurgică din Rîbnița rămâne vulnerabilă, deoarece nu este conectată direct la MGRES, ci depinde de o stație electrică aflată pe teritoriul Ucrainei.

În prezent, în Transnistria este reintrodusă starea de urgență în economie din cauza întreruperilor în livrările de gaze naturale. Autoritățile locale intenționează să limiteze furnizarea gazelor către întreprinderile industriale, astfel încât acestea să fie suficiente pentru consumul populației. Regiunea se află deja de un an într-un regim de criză energetică și economisire severă.

