Transnistria riscă să rămână fără gaze naturale. Roman Roșca avertizează asupra unei crize iminente

Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avertizat, în cadrul unei conferințe de presă din 15 octombrie 2025, că Transnistria s-ar putea confrunta cu o nouă criză energetică, după ce livrările de gaze asigurate de Moldovagaz s-au încheiat în aceeași zi. În prezent, nu există o claritate privind volumele care urmează să fie livrate în perioada următoare.

„Urmărim cu calm, dar și cu responsabilitate, situația din domeniul energetic creată în malul stâng al Nistrului. Entitatea responsabilă de livrarea gazului către malul stâng a fost desemnată în Moldovagaz. Instituția a comunicat că volumele necesare erau asigurate până pe data 15 octombrie. Astăzi este 15 octombrie. Despre următoarele volume încă nu există o claritate dacă vor fi disponibile”, a explicat Roman Roșca, citat de Știri.md.

Oficialul a declarat că autoritățile de la Chișinău au luat măsuri pentru a se asigura că instituțiile din zonele aflate în apropierea Transnistriei sunt pregătite pentru sezonul rece.

„Vorbesc despre școlile cu predare în limba română, noi am dotat aceste instituții cu generatoare, climatizatoare. Instituțiile din Zona cu Regim Sporit de Securitate, Inspectoratele de Poliție, penitenciarele la fel sunt dotate pentru a activa în regim normal. Noi sperăm că situația nu va fi atât de complicată cum a fost în ianuarie 2025”, a mai spus vicepremierul pentru Reintegrare.

Perioada de economisire a gazului în Transnistria s-a încheiat luni, 14 octombrie. Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta din nou regiunea separatistă, în cazul unei solicitări oficiale. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a transmis că autoritățile „sunt gata să ofere din nou sprijin în furnizarea de gaze naturale pe malul stâng al Nistrului, dacă va primi o solicitare din partea autorităților de acolo”.

În paralel, așa-numitul „minister al dezvoltării economice” de la Tiraspol a emis un ordin privind începerea sezonului de încălzire 2025–2026. Conform documentului, furnizarea apei calde va începe pe 17 octombrie, la ora 08:00, iar sistemul centralizat de încălzire din Transnistria va fi pornit pe 21 octombrie, atât în sectorul locativ, cât și în instituțiile publice și private.

De la începutul anului 2025, Rusia a întrerupt complet livrările de gaze către Transnistria, ceea ce a forțat regimul de la Tiraspol să caute soluții alternative. Gazul a fost procurat prin intermediul unei companii din Ungaria, cu finanțare din Dubai, însă locuitorii regiunii s-au confruntat cu lipsa căldurii și întreruperi frecvente de curent electric.

Ulterior, Uniunea Europeană a intervenit oferind sprijin financiar pentru achiziția de gaze, însă liderii separatiști din Transnistria au refuzat condițiile propuse pentru extinderea ajutorului.

Din decembrie 2022, Republica Moldova nu mai utilizează gaz rusesc, alimentându-se exclusiv din surse europene. În schimb, întreaga cantitate de gaz rusesc care ajunge pe teritoriul țării este direcționată către Transnistria, în baza unui acord prin care regiunea asigură livrarea de energie electrică către Chișinău.

La finalul anului trecut, consumul zilnic al Transnistriei era estimat la 5,7 milioane de metri cubi de gaz, volum necesar atât pentru consumul local, cât și pentru producerea de energie destinată malului drept al Nistrului.