Situaţie fără precedent la Primăria Chişinău. Fără buget aprobat spre sfârşit de an

Republica Moldova. Deşi au mai rămas două luni jumătate pănă la sfârşitul anului, Primăria municipiului Chişinău rămâne fără bugetul aprobat pentru 2025.

Examinarea proiectului privind aprobarea bugetului pentru 2025 a fost inclus în agenda şedinţei Consiliului municipal Chişinău din 15 octombrie, subiectul a fost exclus cu voturile a 24 din consilieri.

Votanţii au invocat utilizarea ineficientă şi frauduloasă a banilor municipalităţii de către primarul Ion Ceban.

Iniițiativa de a exclude aprobarea bugetului pentru 2025 a venit din partea consilierului socialist, Adrian Lebedinschi. Acesta a declarat că la moment ar trebui deja examinat bugetul pentru anul 2026.

Consilierii socialiști au invocat neclarități și întârzieri în procesul de elaborare a bugetului. „Bugetul este destul de dubios. Cerem retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Suntem deja în luna octombrie, iar termenul este întârziat. Trebuie să începem lucrul la bugetul pentru 2026”, a declarat președintele fracțiunii PSRM, Adrian Lebedinski.

Pentru excuderea problemei bugetului din agenda şedinţei au votat toţi cei 20 de consilieri PAS şi patru consilieri ai PSRM.

Împotrivă au votat consilierii MAN – partidul condus de Ion Ceban, PCRM, Partidul Nostru și Platforma DA.

Consilierii PAS l-au acuzat pe primarul Ion Ceban de lipsă de transparenţă şi cheltuieli nejustificate a banilor municipalităţii. „Una dintre sintagme prevede că mijloacele financiare vor fi repartizate de administratorul de buget, adică de primarul general. Noi nu vom participa la ilegalitățile primarului. Bugetul este abuziv și împotriva chișinăuienilor”, a explicat președinta fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa.

După şedinţă, consilierii PAS au susținut o conferință de presă, în care au adus mai multe acuzaţii edilului. Ei i-au cerut lui Ion Ceban să prezinte un raport privind gestinarea banilor publici pe parcursul a zece luni care au trecut fă aprobarea bugetului municipal.

„Este o situație fără precedent, care afectează direct buna funcționare a instituțiilor municipale, investițiilor în școli, drumuri și servicii publice. Ceban a cheltuit banii oamenilor fără un buget votat.

Acum e momentul să dea socoteală. Chișinăuienii au dreptul să știe cum s-au folosit resursele publice. În loc să prezinte raportul de executare, primarul pune pe ordinea de zi votarea bugetului”, susţine fracţiunea PAS din Consiliul Municipal Chişinău.

La rândul său, edilul Capitalei acuză guvernarea PAS că blochează activitatea Primăriei Chişinău. În dimineaţa de miercuri, înainte să începă şedinţa, Ion Ceban a post un mesaj video pe Facebook în care îndemna consilierii să voteze bugetul pentru 2025.

„Așteptăm ca consilierii municipali să dea dovadă de voință politică. Asigur toată populația Chișinăului și pe toți care ne urmăresc, că niciun proiect mare sau mic nu a avut de suferit”, a declarat Ceban.

După excluderea din ordinea de zi a votării proiectului, edilul de Chişinău a venit cu o altă ieşire publică, în care i-a acuzat pe consilierii PAS şi PSRM că nu se gândesc la locuitorii Capitalei.

„PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi și au o abordare politică. Noi, executivul, vom continua să muncim la fel și să dezvoltăm orașul fără ei”, a declarat edilul.

Municipiul Chișinău funcționează în prezent cu un buget provizoriu, aprobat prin dispoziția din 2 ianuarie 2025 a primarului Capitalei.

Pe parcursul anului, bugetul a fost propus de șapte ori spre aprobare, dar nu a fost votat fie din lipsă de cvorum, fie din cauza abținerilor exprimate de consilierii PAS și PSRM.

Ultimii s-au declarat nemulţumiţi de faptul că propunerile lor la bugetul municipalităţii au fost ignorate de Ion Ceban şi de consilierii din partea partidului condus de primar.