Politica

Chișinăul rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg Parlamentul

Comentează știrea
Chișinăul rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg ParlamentulSursa foto: parlament.md
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Chișinăul pierde temporar doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, care au ales să își exercite mandatul de deputat în noul Parlament, obținut pe listele Blocului Electoral „Alternativa”. Anunțul a fost făcut luni de primarul capitalei, Ion Ceban, care a precizat că își păstrează funcția de edil.

„Cel mai probabil, doamnele viceprimar, doamna Cutasevici și doamna Olga Ursu  vor reprezenta atât Primăria municipală, cât și Partidul MAN, blocul Alternativa, în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt profesioniste de excepție”, a declarat Ion Ceban în cadrul ședinței serviciilor municipale.

Primarul le-a mulțumit pentru dedicație și pentru toate realizările de până acum, adăugând că procedurile pentru numirea noilor viceprimari vor fi inițiate în scurt timp.

„Eu cred că, în această perioadă, doamnele, ca și mine, vom cumula funcțiile atâta timp cât legislația prevede 30 de zile pentru exercitarea concomitentă a funcției de deputat și de primar sau viceprimar, iar ulterior deja vom realiza acele activități care se impun în conformitate cu prevederile legislative și normative”, a mai spus edilul.

Cum își meține Alina Pușcăi silueta. Respectă doar o regulă simplă
Cum își meține Alina Pușcăi silueta. Respectă doar o regulă simplă
Emily Burghelea a născut. Mesajul emoționant al influenceriței
Emily Burghelea a născut. Mesajul emoționant al influenceriței

Mandatele și procedurile legale

Voturile obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie i-au adus Blocului Electoral „Alternativa” opt mandate de deputat. În urma anunțului lui Ceban că rămâne primar, mandatul de deputat îi va reveni viceprimarului Angela Cutasevici, care se afla pe poziția a noua pe lista candidaților.

Conform legislației, termenul de 30 de zile în care noii aleși ai poporului trebuie să decidă dacă acced în Parlament sau renunță la mandat începe să curgă din momentul confirmării rezultatelor scrutinului. Curtea Constituțională a anunțat că va examina rezultatele alegerilor și va valida mandatele deputaților aleși în ședința din 16 octombrie.

Rezultatele alegerilor și distribuția mandatelor

Din totalul de 1.578.722 de voturi valabil exprimate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 792.557 voturi, Blocul Electoral „Patriotic” al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – 381.984 voturi, Blocul „Alternativa” – 125.706 voturi, Partidul Nostru – 97.852 voturi, iar Partidul „Democrația Acasă” – 88.679 voturi.

După redistribuirea mandatelor, componența viitorului Parlament va fi PAS – 55 mandate, Blocul Patriotic – 26 mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte șase mandate fiecare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:51 - Ilie Bolojan, la evenimentul Mercedes: Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari
16:46 - Senatorul AUR Niculina Stelea îl acuză pe Radu Miruță că vorbește mult și face puțin
16:40 - Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă în clasamentul WTA
16:31 - Premiul Nobel pentru Economie, câștigat de trei persoane. Au contribuit la creșterea economică
16:24 - Elevă rănită la școală, de o poartă care a căzut
16:19 - Cum își meține Alina Pușcăi silueta. Respectă doar o regulă simplă

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale