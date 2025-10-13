Chișinăul rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg Parlamentul

Republica Moldova. Chișinăul pierde temporar doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, care au ales să își exercite mandatul de deputat în noul Parlament, obținut pe listele Blocului Electoral „Alternativa”. Anunțul a fost făcut luni de primarul capitalei, Ion Ceban, care a precizat că își păstrează funcția de edil.

„Cel mai probabil, doamnele viceprimar, doamna Cutasevici și doamna Olga Ursu vor reprezenta atât Primăria municipală, cât și Partidul MAN, blocul Alternativa, în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt profesioniste de excepție”, a declarat Ion Ceban în cadrul ședinței serviciilor municipale.

Primarul le-a mulțumit pentru dedicație și pentru toate realizările de până acum, adăugând că procedurile pentru numirea noilor viceprimari vor fi inițiate în scurt timp.

„Eu cred că, în această perioadă, doamnele, ca și mine, vom cumula funcțiile atâta timp cât legislația prevede 30 de zile pentru exercitarea concomitentă a funcției de deputat și de primar sau viceprimar, iar ulterior deja vom realiza acele activități care se impun în conformitate cu prevederile legislative și normative”, a mai spus edilul.

Voturile obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie i-au adus Blocului Electoral „Alternativa” opt mandate de deputat. În urma anunțului lui Ceban că rămâne primar, mandatul de deputat îi va reveni viceprimarului Angela Cutasevici, care se afla pe poziția a noua pe lista candidaților.

Conform legislației, termenul de 30 de zile în care noii aleși ai poporului trebuie să decidă dacă acced în Parlament sau renunță la mandat începe să curgă din momentul confirmării rezultatelor scrutinului. Curtea Constituțională a anunțat că va examina rezultatele alegerilor și va valida mandatele deputaților aleși în ședința din 16 octombrie.

Din totalul de 1.578.722 de voturi valabil exprimate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 792.557 voturi, Blocul Electoral „Patriotic” al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – 381.984 voturi, Blocul „Alternativa” – 125.706 voturi, Partidul Nostru – 97.852 voturi, iar Partidul „Democrația Acasă” – 88.679 voturi.

După redistribuirea mandatelor, componența viitorului Parlament va fi PAS – 55 mandate, Blocul Patriotic – 26 mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte șase mandate fiecare.