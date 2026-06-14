Republica Moldova își intensifică acțiunile împotriva celor care propagă discursul de ură și justifică agresiunile militare în spațiul virtual. Străinii care desfășoară astfel de activități pe teritoriul țării sunt expulzați imediat, în timp ce persoanele cu cetățenie moldovenească se aleg cu dosare penale direct de la linia de frontieră, fiind așteptate direct de trupele speciale ale poliției, conform dw.com.

Recent, Poliția Republicii Moldova a făcut publice imagini spectaculoase cu intervenția în forță a mascaților de la Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger. Momentul surprinde reținerea chiar la punctul de trecere a frontierei a unui influencer moldovean cu sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Stabilit în Germania, acesta cerea în transmisiunile sale în direct ca președintele rus Vladimir Putin să atace Republica Moldova și Europa cu noile rachete balistice Oreshnik.

Cunoscut în mediul online sub pseudonimul Baba Galea, Nu vreau să tac, bărbatul este pus la pământ în momentul intrării în țară. El este acuzat oficial de propaganda războiului și alimentarea urii, fapte pentru care riscă o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare.

Deși inițial a fost plasat în arest, individul a fost ulterior eliberat, fiind în prezent cercetat în stare de libertate. Imediat după punerea sa în libertate, acesta a publicat un material video în care adoptă o atitudine complet diferită față de cea din live-urile sale anterioare.

El afirmă că deja a înțeles multe, recunoaște că a greșit, susține că legea trebuie respectată și transmite un mesaj către internauți, îndemnându-i să nu se bucure de problemele cuiva, pentru că trăim vremuri foarte grele. Juriștii care monitorizează cazul consideră că această căință publică a reprezentat circumstanța atenuantă decisivă care l-a ajutat să evite prelungirea arestului preventiv.

Cazul a împărțit comunitatea online în două tabere vocale. Pe de o parte, unii utilizatori au încercat să îi ia apărarea, acuzând-o pe președinta Maia Sandu de cenzură și de irosirea resurselor statului pentru a reține oameni care vorbesc altceva decât place guvernării.

Pe de altă parte, o mare parte a publicului consideră că acțiunile structurilor de forță sunt pe deplin justificate. Aceștia din urmă subliniază ipocrizia situației, arătând că nu poți să stai pe TikTok, în Germania, în Uniunea Europeană, să beneficiezi de libertatea de exprimare, dar să depășești liniile roșii și să chemi armata rusă să atace Moldova.

Fostul președinte al Curții Constituționale din Moldova, Alexandru Tănase, a oferit o perspectivă juridică și socială asupra acestui eveniment, explicând că eliberarea temporară a suspectului are o importanță secundară în raport cu semnalul transmis de instituțiile statului. Ceea ce contează e că autoritățile reacționează. Este o lecție pentru toți cei care nu realizează cât de important este să îți calibrezi fiecare cuvânt și fiecare idee pe care o arunci în spațiul public, a punctat Alexandru Tănase.

Un alt caz aflat în atenția procurorilor de la Chișinău este cel al lui Alexei Petrovici, un alt influencer pro-rus activ, cunoscut pe platformele sociale sub numele de Soldatul Victoriei. Acesta s-a ales de asemenea cu dosar penal pentru propagandă de război.

Analiza activității sale arată că impactul lui depășește simpla prezență pe internet. Potrivit expertului în securitate de la Chișinău, Andrei Curăraru, Petrovici reprezintă un nod într-o rețea mai largă de influență: președinte al Consiliului Coordonator al Compatrioților Ruși din Moldova, conducător al Clubului Istorico-Patriotic Rus, al Comitetului Național Pobeda și reprezentant al Societății Istorice Militare Ruse în Republica Moldova.

Petrovici a fost o prezență constantă la numeroase evenimente publice organizate alături de liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, fost președinte cercetat la rândul său pentru trădare de patrie în favoarea Federației Ruse.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a sărit imediat în apărarea lui Alexei Petrovici, încercând să blocheze acțiunile justiției. Formațiunea politică condusă de Igor Dodon califică acțiunile structurilor de forță drept răfuială politică și susține că autoritățile încearcă să reducă la tăcere vocile critice. PSRM a emis comunicate în care afirmă că urmărirea penală a lui Petrovici ar fi o tentativă a autorităților de a neutraliza liderii civici influenți.

Socialiștii își exprimă dezaprobarea totală față de măsurile aplicate în cadrul acestei anchete penale, contestând public interceptarea comunicațiilor, confiscarea dispozitivelor de comunicare și restricționarea libertății de circulație impuse în privința lui Alexei Petrovici.

În discursurile sale, Petrovici a reluat constant mesaje cu un puternic caracter propagandistic, acuzând în repetate rânduri autoritățile de la Chișinău de rusofobie și susținând că identitatea și cultura rusă ar fi discriminate în Republica Moldova. Această linie de retorică coincide fidel cu narațiunile regăsite frecvent în comunicatele oficiale ale Ambasadei Rusiei la Chișinău.

Mai mult, influencerul a denunțat înarmarea activă a Moldovei și umplerea depozitelor Armatei Naționale cu arme NATO. În plus, relațiile strânse și parteneriatele strategice ale Republicii Moldova cu România sunt prezentate de către acesta ca o renaștere a nazismului românesc. Petrovici a mers până acolo încât a etichetat Ministerul Educației de la Chișinău drept ministerul îndobitocirii, deranjat de faptul că instituția promovează studierea limbii române în școlile din Autonomia Găgăuză.

În fața anchetatorilor, Alexei Petrovici a încercat să își nuanțeze declarațiile, susținând că a fost înțeles greșit și că activitatea sa nu a avut niciodată scopul de a promova războiul.

Instituțiile de forță și de justiție din Republica Moldova au în acest moment pe rol numeroase dosare și situații în care discursul din mediul online a depășit limitele legale ale libertății de exprimare, intrând direct în sfera infracțiunilor de extremism, incitare la ură sau propagandă a violenței.

Consecințele pentru liderii radicali pot fi extrem de severe, mergând până la pierderea drepturilor cetățenești. Un exemplu elocvent este cel al lui Alexandr Kalinin, liderul unui partid politic din Moldova, căruia președinta Maia Sandu i-a retras oficial cetățenia Republicii Moldova. Kalinin a fost deconspirat în timp ce colecta ajutoare financiare destinate armatei ruse care a invadat Ucraina, iar formațiunea sa politică a fost dizolvată prin lege.

Alexandr Kalinin este cercetat penal de procurorii moldoveni pentru propaganda războiului și a fost inclus pe listele de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene și Canadei pentru acțiuni îndreptate împotriva Ucrainei. Decizia radicală de retragere a cetățeniei se bazează strict pe legislația națională a Republicii Moldova, care prevede explicit că această măsură poate fi aplicată persoanei care a săvârșit fapte deosebit de grave, prin care se aduc prejudicii esențiale statului.