Dosarul „Sacoșa”, în care fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă și pentru organizarea și acceptarea finanțării unui partid politic de către o organizație criminală, a revenit în atenția Curții Supreme de Justiție după o pauză de aproape două luni. Procurorii au prezentat noi probe, iar următoarele ședințe sunt programate în această perioadă la Chișinău.

Una dintre probele propuse de procurorul Petru Iarmaliuc este o înregistrare video de la o conferință de presă susținută de Vladimir Plahotniuc în 2019. Fostul lider al Partidului Democrat afirma atunci că a avut, timp de aproximativ trei luni, întâlniri cu Igor Dodon pentru negocieri privind formarea unei coaliții între PDM și PSRM. Dodon este așteptat în fața magistraților pe 24 august.

Potrivit procurorului Petru Iarmaliuc, înregistrarea din 8 iunie 2019 este relevantă pentru cauza penală deoarece Plahotniuc confirmă public existența întâlnirilor și a negocierilor cu Igor Dodon.

„Este inclusiv o înregistrare audio-video din 8 iunie 2019, în care Vladimir Plahotniuc confirmă că a avut acele întâlniri personal cu Igor Dodon referitor la formarea coaliției între PSRM și PDM”, a declarat procurorul, citat de TVR Moldova.

Înregistrarea urmează să fie examinată de instanță împreună cu celelalte probe administrate în dosar.

Cea mai cunoscută probă din dosar este înregistrarea realizată în iunie 2019, în care Vladimir Plahotniuc îi întinde lui Igor Dodon o pungă neagră. Procurorii susțin că în interior s-ar fi aflat bani.

Conținutul sacoșei nu a fost însă stabilit cu certitudine. Filmarea a fost transmisă pentru expertiză tehnică, inclusiv pentru a se verifica dacă materialul video și audio a fost modificat.

Dosarul are la bază întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov. Potrivit informațiilor prezentate anterior în instanță, procurorii susțin că Dodon ar fi primit aproximativ 800.000 de dolari, bani care ar fi fost utilizați pentru cheltuielile Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Igor Dodon respinge acuzațiile și s-a declarat nevinovat. El a susținut anterior că înregistrările video reprezintă probe manipulate și că expertiza ar urma să clarifice acest aspect.

Avocații fostului președinte contestă inclusiv faptul că dosarul este examinat direct de Curtea Supremă de Justiție. Apărarea susține că, în momentul în care cauza a fost trimisă în judecată, Igor Dodon nu mai deținea funcția de președinte și, prin urmare, dosarul ar fi trebuit să ajungă la o instanță de fond.

Cauza penală a ajuns la CSJ în octombrie 2022. Documentele instanței confirmă că Igor Dodon este judecat pentru acuzații referitoare la corupere pasivă și la finanțarea partidului politic de către o organizație criminală.

Vladimir Plahotniuc a fost adus anterior în fața Curții Supreme de Justiție pentru a fi audiat în calitate de martor, însă a refuzat să facă declarații. El a invocat faptul că are statut de învinuit într-un dosar conex privind presupusa finanțare ilegală a PSRM.

În februarie 2026, instanța a examinat inclusiv înregistrarea video a întâlnirii din 2019 dintre Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Potrivit relatărilor din instanță, o parte a materialului video prezentat atunci avea o durată de peste 40 de minute și surprindea discuțiile despre formarea unei coaliții politice.

La ședința din 24 iunie, mai mulți martori propuși de apărare, între care Zinaida Greceanîi, Corneliu Furculiță și Vlad Batrîncea, nu au fost prezenți. Instanța a avertizat apărarea că procesul poate continua fără audierea acestora dacă martorii nu se prezintă.

Examinarea cauzei a fost reluată de la început în noiembrie 2025, după modificarea completului de judecată. Documentele Curții Supreme de Justiție arată că noul complet a dispus reluarea cercetării judecătorești de la zero și a solicitat părților actualizarea listelor de probe.

Dosarul „Sacoșa”, cunoscut și sub denumirea „Kuliok”, se referă la evenimentele din iunie 2019, când Igor Dodon era președintele Republicii Moldova. Imaginile cu sacoșa neagră au fost făcute publice în acel an și au devenit ulterior principala probă în cauza penală.