În zilele foarte călduroase, hrana umedă poate contribui la aportul de apă al câinilor și pisicilor, însă nu există o regulă potrivit căreia boabele trebuie eliminate din alimentația animalului pe timpul verii, potrivit PDSA. Alegerea depinde de dieta obișnuită a animalului, de cantitatea de apă pe care o consumă și de starea sa generală.

Pe măsură ce temperaturile cresc, hidratarea devine una dintre principalele preocupări pentru proprietarii de animale.

Câinii și pisicile trebuie să aibă permanent acces la apă proaspătă, iar hrana umedă poate fi o modalitate suplimentară de a introduce lichide în organism.

Pentru pisici, acest lucru este deosebit de relevant, deoarece unele beau în mod natural cantități mici de apă.

Hrana umedă conține o cantitate importantă de apă și poate contribui la hidratarea zilnică. Cats Protection precizează că necesarul de apă al pisicilor poate fi acoperit atât prin consumul direct de apă, cât și prin hrana umedă, iar în perioadele calde necesarul poate crește.

Pentru un animal care bea puțină apă, introducerea sau menținerea hranei umede în alimentație poate fi, prin urmare, o soluție utilă. Totuși, aceasta nu înlocuiește bolul cu apă.

În cazul câinilor, o dietă completă poate fi oferită atât sub formă uscată, cât și umedă. Blue Cross subliniază că important este ca hrana aleasă să fie completă și să asigure nutrienții necesari animalului.

Hrana uscată are avantajul că poate fi lăsată mai ușor la dispoziția animalului și este mai puțin perisabilă decât hrana umedă. Pentru pisici, Blue Cross notează că hrana uscată este mai potrivită dacă proprietarul dorește să lase mâncarea la dispoziție pe parcursul zilei.

Prin urmare, temperaturile ridicate nu reprezintă, în sine, un motiv pentru schimbarea bruscă a dietei.

Dacă animalul este obișnuit cu hrana uscată și o tolerează bine, aceasta poate rămâne parte din alimentația sa. O schimbare bruscă a hranei poate provoca probleme digestive, motiv pentru care orice modificare importantă a dietei ar trebui făcută treptat.

Pentru unele animale, o combinație între hrană umedă și hrană uscată poate fi o variantă practică. Blue Cross precizează că acest tip de alimentație este posibil pentru pisici, cu condiția ca porțiile să fie ajustate corespunzător și alimentele noi să fie introduse gradual.

Important este ca proprietarul să nu adauge pur și simplu hrană umedă peste cantitatea obișnuită de boabe. Ambele contribuie la aportul caloric zilnic, iar porția totală trebuie adaptată pentru a evita supraalimentarea.

Pe caniculă, există însă un dezavantaj important al hranei umede: se alterează mai repede atunci când este lăsată la temperatura camerei.

Blue Cross avertizează că hrana umedă poate atrage insecte pe vreme caldă și recomandă păstrarea corespunzătoare a produselor deschise.

Din acest motiv, este mai sigur ca porțiile umede să fie oferite în cantități potrivite și să nu rămână ore întregi în bol, mai ales într-o încăpere foarte caldă.

Indiferent dacă animalul mănâncă boabe, hrană umedă sau o combinație între cele două, apa proaspătă trebuie să fie disponibilă permanent.

În perioadele foarte calde, PDSA recomandă ca animalele să aibă acces constant la apă și la zone umbrite și răcoroase. Pentru pisici, organizația recomandă chiar amplasarea mai multor surse de apă în jurul locuinței.

Bolul trebuie verificat și reumplut regulat, mai ales în zilele cu temperaturi ridicate.

Căldura poate influența comportamentul animalului, însă refuzul persistent al hranei nu trebuie pus automat pe seama temperaturilor.

Dacă un câine sau o pisică prezintă în același timp gâfâit excesiv, respirație rapidă sau dificilă, slăbiciune, vărsături, diaree, confuzie, pierderea echilibrului ori colaps, poate fi vorba despre supraîncălzire sau insolație. PDSA consideră insolația o urgență care necesită răcirea imediată a animalului și contactarea medicului veterinar.

Câinii cu botul scurt, animalele supraponderale, foarte tinere sau foarte în vârstă și cele cu anumite probleme de sănătate sunt mai vulnerabile la temperaturile ridicate.