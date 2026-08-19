Până la 39 de grade în România. Zonele vizate de codul portocaliu

Un nou val de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a României, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 39 de grade în vest și sud-vest, potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Fenomenul este prognozat începând de joi, 20 august, ora 10:00, până luni, 24 august, ora 10:00.

Meteorologii avertizează că în mai multe regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, în timp ce nopțile tropicale vor apărea local, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub 20 de grade.

Pentru intervalul joi, 20 august, ora 10:00 – vineri, 21 august, ora 10:00, ANM a emis cod galben de caniculă și disconfort termic pentru Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 34 și 37 de grade. Pe arii extinse, ITU va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Nopțile vor fi și ele foarte calde. Local, temperaturile minime vor rămâne la 20 de grade sau peste, ceea ce va determina apariția nopților tropicale.

Situația va fi mai severă în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, regiuni aflate sub cod portocaliu în același interval.

Aici, temperaturile maxime vor ajunge la 35-39 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în extremitatea de vest și în sud-vest.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade.

Potrivit prognozei ANM, episodul de căldură nu se limitează la o singură zi. Valul se extinde și se intensifică în perioada 20-24 august, urmând să afecteze cea mai mare parte a țării.

În vest și sud-vest sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi, în timp ce în restul zonelor maximele vor rămâne, în general, în intervalul 34-37 de grade.

ANM precizează că avertizările meteorologice sunt actualizate în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate.

Indicele temperatură-umezeală este utilizat pentru evaluarea disconfortului termic resimțit de organism. Atunci când ITU atinge sau depășește 80 de unități, condițiile de căldură și umiditate pot deveni greu de suportat, în special în perioadele cu expunere prelungită.

În zilele cu temperaturi ridicate, recomandările generale ale autorităților vizează evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și reducerea efortului fizic în intervalele cele mai călduroase.