Un judecător federal din Texas a declarat neconstituțională reglementarea adoptată în 2022 de administrația fostului președinte Joe Biden pentru limitarea „armelor fantomă”, într-o decizie pronunțată luni, 17 august 2026, la câteva luni după ce Curtea Supremă a Statelor Unite menținuse regula, potrivit agenției Reuters.

Judecătorul districtual Reed O'Connor, din Fort Worth, a stabilit că măsura încalcă al Doilea Amendament al Constituției SUA și este formulată prea vag pentru a respecta garanțiile privind procedura legală prevăzute de al Cincilea Amendament.

Decizia blochează aplicarea regulii în cazul companiei Defense Distributed și al membrilor Second Amendment Foundation, pentru anumite produse vizate de litigiu.

Reglementarea emisă de Biroul pentru Alcool, Țigări, Arme de Foc și Explozibili (ATF) în 2022 a extins aplicarea legislației federale privind armele de foc la anumite kituri și componente care pot fi transformate în arme funcționale.

Printre măsurile introduse se numără obligativitatea aplicării unor numere de serie, obținerea licențelor pentru producătorii comerciali și efectuarea verificărilor antecedentelor cumpărătorilor, cerințe deja aplicabile armelor de foc fabricate și comercializate în mod tradițional.

Regula urmărea în special componente precum cadrele și receptoarele parțial finisate, comercializate sub forma unor kituri care pot fi asamblate ulterior.

Termenul „ghost guns” este folosit în SUA pentru arme fabricate sau asamblate în afara sistemului tradițional de producție și comercializare, în special arme care nu au numere de serie și sunt, prin urmare, mai dificil de urmărit de autorități. Departamentul american al Justiției folosește și termenul „privately made firearms” pentru astfel de arme.

Decizia din Texas vine după o etapă importantă a litigiului. În martie 2025, Curtea Supremă a SUA a menținut regula într-un vot de 7-2.

Instanța supremă nu a analizat atunci dacă reglementarea este compatibilă cu Al Doilea Amendament. Decizia s-a concentrat pe o altă problemă: dacă ATF și-a depășit sau nu autoritatea legală atunci când a adoptat regula.

Astfel, hotărârea pronunțată acum de O'Connor abordează o chestiune constituțională pe care Curtea Supremă nu o soluționase în cauza respectivă.

Judecătorul, numit în funcție de fostul președinte republican George W. Bush, a susținut că regula restrânge dreptul unei persoane de a-și fabrica sau repara propriile arme prin limitarea accesului la anumite componente.

O'Connor a argumentat, de asemenea, că producția privată de arme are o tradiție istorică îndelungată în Statele Unite și că reglementarea adoptată de administrația Biden intră în contradicție cu această tradiție.

În urma hotărârii, regula nu mai poate fi aplicată împotriva Defense Distributed și a membrilor Second Amendment Foundation în ceea ce privește anumite produse incluse în proces.

Departamentul american al Justiției, instituția care supervizează ATF, nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la hotărâre, potrivit Reuters. În schimb, organizația Everytown Law, care susține un control mai strict al armelor, a criticat decizia și a anticipat un apel.

Eric Tirschwell, directorul executiv al Everytown Law, a calificat hotărârea drept „grav greșită” și a spus că nu există un drept constituțional de a cumpăra kituri pentru arme fantomă fără verificarea antecedentelor.

De cealaltă parte, Adam Kraut, directorul executiv al Second Amendment Foundation, a salutat decizia și a criticat reglementarea adoptată în perioada administrației Biden.

Litigiul privind „armele fantomă” este parte a unei dispute mai ample din Statele Unite privind limitele puterii executive și dreptul constituțional de a deține și utiliza arme de foc.

Cazul este relevant și prin faptul că o instanță federală inferioară a declarat neconstituțională o regulă pe care Curtea Supremă o menținuse anterior, dar fără să soluționeze problema constituțională analizată acum de judecătorul O'Connor.

Evoluția ulterioară a cazului va depinde de eventualul apel al administrației federale și de modul în care instanțele superioare vor analiza argumentele privind Al Doilea și al Cincilea Amendament.