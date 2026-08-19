Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, a sesizat mai multe instituții în legătură cu manifestările rasiste înregistrate sâmbătă la meciul dintre Rapid București și Dinamo București, a anunțat acesta pe Facebook.

Păun, care este și președinte al Asociației Partida Romilor Pro-Europa, a anunțat că a depus plângeri la Parchetul Sectorului 6, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal.

„Am cerut luarea urgentă de măsuri față de comportamentul rasist al fanilor echipei Dinamo București, care, sâmbătă, la meciul cu Rapid București, au scandat lozinci ofensatoare și au afișat bannere cu înscrisuri rasiste la adresa minorității rome din România”, a transmis deputatul.

El spune că instituțiile statului nu trebuie să mai asiste pasiv la astfel de derapaje. „Rasismul trebuie sancționat de către instituțiile statului, nu tolerat! În ultima perioadă, am observat că rasismul în România a atins cote alarmante. Manifestările rasiste se întâmplă pe stadioane, pe rețelele de socializare și în majoritatea instituțiilor publice, unde romii sunt batjocoriți”, a mai spus Păun.

Deputatul a cerut demararea urgentă a anchetelor pentru sancționarea celor care au organizat și au pus în practică incidentele de sâmbătă seară.

Meciul s-a încheiat cu victoria lui Dinamo, scor 1-0, gol marcat de Karamoko în minutul 72.

Acesta nu este primul episod de acest fel din meciurile directe. În luna martie, tot la un derby Rapid – Dinamo, ultrașii dinamoviști au scandat mesaje rasiste în stația de metrou Basarab și au afișat în timpul partidei un banner cu textul „Ieri în robie, azi în galerie”.

La un alt meci din returul play-off-ului sezonului trecut, fanii Dinamo au afișat mesaje precum „Rudari, ursari, căldărari și boldeni, coduri CAEN pentru robi giuleșteni” sau „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani, nu vă mai luați de la 12 ani”. Atunci a fost vizat și liderul comunității rome Dumitru Giuliano, căruia i s-a transmis mesajul „Giuliano, ciocul mic și joc de aripi”.