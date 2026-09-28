Danemarca a început în august noul program extins de serviciu militar, în cadrul căruia aproximativ 1.600 de tineri, femei și bărbați, au început o perioadă de pregătire de 11 luni, față de cele patru luni prevăzute anterior în majoritatea cazurilor, potrivit Daily Express.

Reforma urmărește creșterea capacității operaționale a forțelor armate daneze, într-un context de intensificare a preocupărilor de securitate în Europa și în regiunea arctică.

Colonelul Kenneth Strøm, responsabil de programul de recrutare din cadrul apărării daneze, a explicat că perioada mai lungă permite integrarea recruților în unitățile militare pentru misiuni mai specializate. Primele cinci luni sunt dedicate pregătirii de bază, iar următoarele șase luni includ instruire suplimentară și activități operaționale.

Una dintre principalele schimbări este introducerea serviciului militar pe criterii egale pentru femei și bărbați. Toți cetățenii danezi care împlinesc 18 ani sunt chemați pentru evaluarea în vederea serviciului militar, iar femeile nu mai participă doar pe bază de voluntariat.

La primul contingent complet al noului sistem, început pe 3 august, aproximativ 20% dintre recruți sunt femei. Ministerul danez al Apărării urmărește astfel să extindă baza de recrutare și să atragă mai mulți tineri către o eventuală carieră militară.

În prezent, însă, persoanele care au început acest prim program de 11 luni sunt voluntare. Sistemul de selecție urmează să fie extins pe măsură ce reforma va fi implementată.

Extinderea perioadei de serviciu schimbă și tipul de activități pe care recruții le pot desfășura. După pregătirea inițială, aceștia pot primi atribuții în domenii precum pază și intervenție, patrulare, operarea dronelor, monitorizarea informațiilor de luptă sau activități radar.

Forțele armate daneze precizează că unele dintre noile specializări sunt dezvoltate inclusiv în cadrul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale. Potrivit lui Kenneth Strøm, integrarea recruților în astfel de funcții permite personalului militar permanent să se concentreze asupra unor activități care necesită un nivel superior de specializare.

În același timp, Danemarca a trebuit să își extindă infrastructura pentru a putea primi noile contingente. Au fost pregătite spații de cazare și alte facilități, iar armata a suplimentat personalul de instruire și echipamentele necesare.

Programul are și o componentă legată de apărarea teritoriilor arctice ale Regatului Danemarcei. Un contingent al Regimentului de Infanterie Schleswig a participat la o perioadă de instruire în Groenlanda, în cadrul eforturilor de consolidare a capacității militare daneze în Arctica.

Forțele armate daneze precizează că, după primele cinci luni de pregătire, recruții pot îndeplini anumite misiuni operative în interiorul și în afara Regatului Danemarcei. Participarea la misiuni în afara teritoriului național se bazează însă pe voluntariat.

Importanța Groenlandei pentru securitatea regională a crescut în ultimii ani. Pe 22 septembrie, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord privind securitatea insulei, care prevede extinderea prezenței militare americane și o implicare mai mare a NATO în securitatea Arcticii.

Reforma serviciului militar face parte din planul mai amplu de consolidare a apărării daneze. Acordurile de apărare prevăd creșterea numărului de recruți, iar autoritățile au stabilit ca efectivele anuale să ajungă la aproximativ 6.500 în 2033.

Noua schemă presupune și creșterea numărului de tineri chemați pentru evaluarea militară. Potrivit Ministerului danez al Apărării, numărul acestora urmează să crească de la aproximativ 35.000 la până la 70.000 pe an.

Serviciul militar standard durează acum 11 luni, în timp ce anumite structuri, printre care Garda Regală și unele programe specializate, au perioade de până la 12 luni.

Prin extinderea serviciului militar, Danemarca urmărește să obțină nu doar mai mulți recruți, ci și personal care poate fi integrat pentru perioade mai lungi în activitățile operaționale ale forțelor armate.

Reforma se desfășoară în paralel cu investiții în infrastructură, echipamente și noi specializări. Pentru Danemarca, aflată într-o poziție strategică între Marea Nordului, Marea Baltică și Arctica, serviciul militar extins reprezintă una dintre componentele planului de dezvoltare a capacității de apărare pentru următorii ani.