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Donald Trump anunță un acord cu Danemarca pentru controlul securității în Groenlanda

Donald Trump anunță un acord cu Danemarca pentru controlul securității în GroenlandaDonald Trump. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Groenlanda sub control militar american. Președintele american Donald Trump a declarat joi încheierea unui pact cu Danemarca, prin care Statele Unite ale Americii preiau controlul permanent asupra securității Groenlandei.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, citată de Le Figaro, Trump a subliniat că înțelegerea răspunde tuturor preocupărilor strategice ale SUA și că nu va genera niciun cost pentru bugetul american.

Conform liderului de la Casa Albă, acordul garantează că niciun adversar al SUA nu va putea înființa baze militare, nu va menține o prezență armată și nu va realiza investiții sensibile în regiunea arctică fără acordul scris și explicit al Washingtonului.

Tratate deja existente cu Groenlanda

Deși detaliile oficiale ale acordului nu au fost publicate, prevederile descrise de președintele american sunt extrem de similare cu tratatele de apărare aflate deja în vigoare.

Statele Unite ale Americii au o prezență militară în Groenlanda încă din 1940. Statutul lor fiind formalizat în 1951 printr-un tratat care le-a permis operarea unor baze strategice, precum celebra facilitate de la Thule, în prezent Pituffik.

Deși tratatele au fost actualizate recent în 2023, Trump a prezentat acest nou demers ca fiind o reușită istorică unică, afirmând că a rezolvat definitiv și irevocabil o problemă pe care niciun alt președinte din ultima sută de ani nu a reușit să o gestioneze.

Baza militare de la Thule, în prezent Pituffik

Baza militare de la Thule, în prezent Pituffik. sursa: Wikipedia

Detensionarea relațiilor cu NATO după criza din 2025

Anunțul marchează o schimbare majoră de abordare după criza diplomatică profundă din iarna anului 2025. În acea perioadă, intențiile lui Trump de a cumpăra Groenlanda sau de a forța transferul de suveranitate au determinat Danemarca și aliații europeni din NATO, inclusiv forțe din Franța, să își consolideze prezența militară pe insulă pentru a descuraja o potențială intervenție americană unilaterală.

În urma unui demers mediat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, administrația de la Washington a adoptat o postură de cooperare.

Prin noul acord cu durată nedeterminată, Statele Unite ale Americii vor iniția imediat procesul de extindere a prezenței militare pe insulă, promițând totodată sprijin pentru dezvoltarea și construcția teritoriului în colaborare cu autoritățile groenlandeze și daneze.

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