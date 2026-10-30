Schimbare de ultim moment în agenda președintelui Statelor Unite ale Americii, chiar înainte de alegerile pentru Congres de pe 3 noiembrie. Donald Trump a decis să revină asupra hotărârii de a anula evenimentele de campanie din două state cheie și se va deplasa personal în Iowa și Kansas, conform informațiilor transmise vineri de un oficial de la Casa Albă, citat de agenția Reuters.

Schimbarea de poziție survine într-un moment strategic crucial pentru republicani, care încearcă să își mobilizeze electoratul pe ultima sută de metri înainte de scrutin.

Oficialul de la Casa Albă, care a făcut declarațiile sub protecția anonimatului, a confirmat reintroducerea evenimentelor fizice în programul prezidențial și participarea activă a liderului american.

„Mitingurile sunt DIN NOU ÎN PROGRAM! Preşedintele Trump îşi iubeşte susţinătorii şi, pe lângă cele aproape 20 de mitinguri unde va interveni virtual, va ţine duminică mitinguri consecutive în Kansas şi Iowa”, a spus oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Decizia de a merge în Kansas și Iowa marchează o schimbare față de poziția exprimată anterior de președinte. Joi, în cadrul unor discuții cu jurnaliștii, Donald Trump afirma că nu vede necesitatea unei vizite în Kansas, unde senatorul republican Roger Marshall poartă o luptă electorală neașteptat de strânsă împotriva contracandidatului democrat Adam Hamilton.

„Se descurcă foarte bine. Vom avea o seară de marţi puternică”, a spus Trump la momentul respectiv.

Reprogramarea mitingurilor fizice a fost necesară pentru a permite ajustarea agendei prezidențiale și includerea unor noi intervenții televizate adăugate recent în programul președintelui american.

În cursul zilei de vineri, Donald Trump este prezent în Florida pentru a desfășura activități de campanie. Scopul vizitei este mobilizarea bazei de susținători într-un stat pe care l-a câștigat detașat în 2024, dar unde datele privind votul anticipat indică o înclinare în favoarea democraților.

Evenimentul din Florida reprezintă ultima oprire a președintelui într-un stat adjudecat în mod obișnuit de republicani, după acțiunile electorale desfășurate la începutul acestei săptămâni în Mississippi și Carolina de Sud.