Donald Trump și Barack Obama au intrat într-o confruntare politică intensă, cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor legislative din Statele Unite, un scrutin care ar putea schimba echilibrul de putere de la Washington și ar complica ultimii doi ani ai mandatului actualului președinte american, potrivit Reuters.

În timp ce Trump încearcă să mobilizeze electoratul republican, fostul lider de la Casa Albă a revenit în prim-plan cu atacuri directe la adresa administrației și apeluri adresate alegătorilor democrați.

Miza este uriașă pentru ambele partide: toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat sunt disputate la scrutinul din 3 noiembrie 2026.

Analiștii independenți consideră că democrații au perspective mai bune de a prelua controlul Camerei Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne extrem de strânsă.

După o perioadă în care a avut o prezență publică relativ redusă, Barack Obama și-a intensificat aparițiile electorale chiar în ultima săptămână de campanie. Miercuri, fostul președinte a ajuns în Morrow, Georgia, în apropiere de Atlanta, pentru a-l susține pe senatorul democrat Jon Ossoff, care se confruntă cu republicanul Mike Collins.

Obama a criticat politicile lui Trump privind taxele vamale și războiul din Iran, dar și comportamentul pe care îl atribuie actualei conduceri de la Washington. Discursul său a urmărit să transforme scrutinul într-o alegere privind nu doar economia și politica externă, ci și valorile politice ale țării.

„Există o componentă morală în alegerile cu care ne confruntăm în acest moment”, a declarat Obama, citat de Reuters.

Fostul președinte a susținut că problemele sistemului politic și economic american nu pot fi rezolvate atât timp cât minciuna, înșelăciunea și intimidarea sunt tolerate la nivelul celor mai înalte funcții publice.

Intervenția sa vine într-un moment sensibil pentru democrați, care încearcă să transforme nemulțumirea unei părți a electoratului în voturi suficiente pentru a schimba majoritatea din Congres.

Donald Trump a continuat turneul electoral printr-un miting organizat în Chillicothe, Ohio, unde a apărut alături de senatorul republican Jon Husted. Acesta se confruntă cu democratul Sherrod Brown, fost senator.

Președintele l-a criticat pe Brown pentru pozițiile sale privind imigrația și a făcut referire la situația din Springfield, Ohio. Orașul a devenit subiect de controversă în campania prezidențială din 2024, după ce Trump a răspândit afirmații false potrivit cărora imigranții haitieni ar fi mâncat animale de companie. Autoritățile locale au respins în repetate rânduri aceste acuzații.

Mitingul din Chillicothe a fost însoțit și de proteste. Sute de persoane au afișat mesaje critice de-a lungul traseului coloanei prezidențiale, iar mai mulți participanți au întrerupt discursul lui Trump.

Unul dintre protestatari a făcut referire la Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat și decedat. Trump a răspuns că l-ar fi îndepărtat pe Epstein din clubul său privat Mar-a-Lago. Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA includ referiri la Trump și la alte persoane publice, însă instituția a precizat că unele materiale conțin acuzații neverificate sau neconfirmate.

Disputa dintre Trump și Obama a ajuns inclusiv la amenajările Casei Albe. La un eveniment din Cleveland, Obama a ironizat decorul interior al reședinței prezidențiale, iar Trump a răspuns apărând modificările realizate și susținând că imobilul avea nevoie de lucrări de întreținere.

Schimbul de replici a adăugat o dimensiune personală confruntării politice, într-o campanie în care ambii lideri încearcă să influențeze mobilizarea alegătorilor. Deși niciunul nu candidează direct la aceste alegeri, implicarea lor reflectă importanța scrutinului pentru viitoarea configurație politică a Washingtonului.

Republicanii dețin în prezent 53 dintre cele 100 de locuri din Senat. Pentru a schimba majoritatea, democrații trebuie să obțină victorii în mai multe state în care republicanii au o poziție electorală competitivă, printre care Ohio, Iowa și Alaska.

În Alaska, The New York Times a relatat că membri ai echipei candidatei democrate Mary Peltola ar fi colaborat cu reprezentanți ai structurilor de campanie democrate pentru a recruta doi candidați care ar putea atrage voturi de la senatorul republican Dan Sullivan. Echipa lui Peltola nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, potrivit Reuters.

Trump a cerut retragerea candidatei și a afirmat că aceasta ar trebui urmărită penal. Aceste declarații reprezintă poziția președintelui și nu constituie, în sine, o concluzie juridică privind responsabilitatea candidatei.

În Michigan, republicanul Mike Rogers și democratul Abdul El-Sayed se confruntă într-o cursă strânsă pentru locul care va fi eliberat de senatorul democrat Gary Peters. Cei doi candidați beneficiază de sprijinul unor politicieni cunoscuți pentru a-și mobiliza susținătorii.

Aproximativ 40 de milioane de buletine de vot fuseseră deja exprimate înaintea zilei oficiale a scrutinului, conform Election Lab al Universității din Florida. La alegerile intermediare din 2022, numărul voturilor anticipate a ajuns la aproximativ 45,9 milioane.

Participarea anticipată oferă o imagine asupra mobilizării alegătorilor, dar nu stabilește care partid va câștiga. Rezultatul va depinde de voturile exprimate în toate statele și de distribuția mandatelor în cele două camere ale Congresului.

Dacă democrații obțin majoritatea în Camera Reprezentanților sau reduc avantajul republicanilor în Senat, administrația Trump s-ar putea confrunta cu o opoziție legislativă mai puternică. Dacă republicanii își păstrează majoritățile, președintele va avea condiții mai favorabile pentru promovarea priorităților sale.