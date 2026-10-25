Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a lansat un nou atac virulent la adresa comunităților de imigranți care provin din state defavorizate. În cadrul unui eveniment politic recent, fostul președinte american a folosit cuvinte dure pentru a descrie condițiile din mai multe națiuni aflate în criză și a criticat stilul de viață al celor care s-au stabilit pe teritoriul Statelor Unite, conform AFP.

Discursul axat pe politicile de migrație a avut loc în timpul unui miting electoral desfășurat în statul Georgia. Imigrația rămâne una dintre temele centrale și extrem de sensibile pentru electoratul american, iar afirmațiile liderului politic au readus în prim-plan viziunea sa radicală privind selectarea cetățenilor străini care primesc drept de ședere.

În timpul discursului său, Donald Trump a întocmit o listă a statelor pe care le consideră necorespunzătoare pentru a furniza imigranți Statelor Unite. El a enumerat mai multe națiuni din Africa, Orientul Mijlociu și Caraibe, exprimându-și clar preferința pentru cetățenii veniți din spațiul nordic european.

„Libia, Yemen, Haiti, Somalia, eu le numesc țări jalnice. De ce trebuie să primim mereu oameni din țările care nu sunt bune? De ce nu putem primi oameni din Norvegia, Suedia, Danemarca?”, s-a întrebat Trump în fața susținătorilor săi.

Atacul politic s-a concentrat ulterior pe comunitatea de somalezi stabilită în America. Trump a susținut că mulți dintre aceștia nu contribuie la economia locală prin muncă și a adus acuzații grave privind sursa veniturilor acestora, făcând totodată referire și la nivelul lor de inteligență.

„98% dintre oamenii care locuiesc aici provin din Somalia și nu lucrează. Nu este nevoie să lucreze, deoarece fură foarte mult. Toți au un Mercedes-Benz. Au un coeficient de inteligență scăzut și trăiesc mai bine decât voi”, le-a mai spus Donald Trump susținătorilor săi, potrivit imaginilor distribuite de Clash Report.

Afirmațiile făcute în Georgia reflectă liniile dure pe care administrația sa le-a promovat pe parcursul mandatelor sale. Politicile implementate la nivel federal au inclus măsuri stricte de securizare a frontierelor și eliminarea unor facilități acordate anterior cetățenilor străini.

În baza acestor decizii, autoritățile americane au deportat sute de mii de persoane aflate în situație ilegală și au ridicat Statutul de Protecție Temporară pentru cetățenii provenind din națiuni precum Venezuela, Haiti și Somalia. În paralel, Departamentul de Stat a luat măsura drastică de a suspenda procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări.