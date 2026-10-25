Șoferii care nu au domiciliul în România, dar circulă prin țară și sunt sancționați pentru abateri rutiere ar putea rămâne fără certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numerele mașinii dacă refuză să achite amenda pe loc.

Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care urmărește să faciliteze recuperarea sancțiunilor aplicate conducătorilor auto care nu locuiesc în țară.

Potrivit proiectului, măsura ar putea fi aplicată și în cazul conducătorilor auto care dețin un permis de conducere eliberat de o autoritate străină.

În situațiile prevăzute de document, polițistul ar putea reține certificatul de înmatriculare și retrage plăcuțele vehiculului atunci când șoferul nu achită amenda la momentul constatării contravenției.

Propunerea urmărește să reducă situațiile în care conducătorii auto sancționați părăsesc România fără să plătească amenzile primite.

Problema este relevantă în special pentru vehiculele înmatriculate în alte state, în cazul cărora identificarea proprietarului și recuperarea sancțiunilor pot presupune proceduri suplimentare.

Măsura îi vizează și pe cei care au plecat din România și nu mai au acte sau venituri în țară, dar vin în vacanțe sau în vizită la rude.

Proiectul prevede posibilitatea recuperării certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor după achitarea amenzii. O altă variantă ar fi contestarea procesului-verbal de contravenție, cu plata unei cauțiuni egale cu valoarea amenzii, potrivit prevederilor propuse.

Astfel, conducătorul auto ar avea posibilitatea să conteste sancțiunea, fără ca procedura să presupună neapărat plata definitivă a amenzii înainte de soluționarea contestației. Cauțiunea ar reprezenta o garanție financiară în condițiile stabilite de proiect.

Măsura ar modifica modul în care autoritățile pot gestiona sancțiunile aplicate șoferilor fără domiciliul în România. În loc să se bazeze exclusiv pe procedurile ulterioare de recuperare a banilor, polițiștii ar putea dispune măsuri imediate asupra vehiculului, în situațiile prevăzute de actul normativ.

Prevederile fac parte dintr-un proiect legislativ al MAI, astfel că nu reprezintă, în acest moment, reguli aplicabile automat tuturor șoferilor străini. Pentru a intra în vigoare, propunerile trebuie să parcurgă procedurile legale și să fie adoptate în forma finală.

Dacă va fi aprobată, măsura ar putea pune presiune suplimentară asupra conducătorilor auto care tranzitează România și sunt sancționați pentru încălcarea regulilor de circulație, urmărind să reducă posibilitatea evitării amenzilor.