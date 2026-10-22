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Ce se va întâmpla cu amenzile, potrivit noului proiect MAI

Ce se va întâmpla cu amenzile, potrivit noului proiect MAI
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Din cuprinsul articolului

Amenzile pentru încălcarea regulilor de circulație achitate voluntar ar putea fi direcționate către educația rutieră, sistemele de monitorizare a traficului și măsurile de prevenire a accidentelor, potrivit unui proiect al MAI.

Amenzile ar urma să finanțeze educația rutieră

Ministerul Afacerilor Interne propune ca banii să fie colectați într-un cont unic deschis la Trezoreria Statului, apoi distribuiți către instituțiile responsabile de siguranța rutieră.

Potrivit mecanismului prezentat de reprezentanții MAI, câte o treime din sumele încasate ar urma să fie alocată Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne și administratorului drumului pe care a fost constatată abaterea.

În cazul drumurilor aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), banii ar reveni acesteia, iar pentru drumurile administrate local, fondurile ar putea ajunge la autoritatea locală competentă.

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Cum va funcționa educația rutieră

Sumele destinate educației ar putea finanța programe de informare și prevenție, inclusiv proiecte locale de siguranță rutieră.

În cazul MAI, fondurile ar urma să susțină dezvoltarea și operarea sistemelor de detectare a abaterilor, centrele de monitorizare și management al traficului, echipamentele folosite de polițiști și platformele informatice dedicate serviciilor electronice.

trafic

Trafic. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Pentru administratorii drumurilor, mecanismul ar asigura resurse destinate măsurilor de siguranță rutieră, în funcție de locul în care a fost comisă contravenția. Proiectul prevede, de asemenea, ca instituțiile centrale care primesc bani să publice periodic rapoarte privind utilizarea sumelor.

Amenzile nu se măresc, ci se modifică destinația banilor

MAI precizează că măsura nu presupune introducerea unei taxe noi, ci schimbarea modului în care sunt distribuite anumite venituri provenite din amenzi.

Mecanismul ar viza amenzile rutiere plătite voluntar și aplicate de agenții constatatori ai ministerului. Sumele recuperate ulterior prin executare silită ar urma să respecte în continuare regulile generale de încasare.

Propunerea face parte dintr-un proiect mai amplu de modificare a legislației rutiere, care include și măsuri privind monitorizarea traficului. Documentele și forma actualizată a proiectului sunt disponibile pe pagina de Transparență decizională a MAI. Mecanismul de distribuire a amenzilor este o propunere legislativă, nu o regulă care trebuie prezentată ca fiind deja aplicabilă.

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