Cum se va schimba amenda pentru parcare, potrivit proiectului MAI

Printre propunerile din pachetul „Siguranță în Trafic" al Ministerului Afacerilor Interne, una pare măruntă, dar tocmai de aceea merită atenție: schimbarea modului în care ești sancționat pentru oprire și parcare neregulamentară. Detaliul contează, pentru că aproape nimeni nu citește regulile pe care le folosește fără să știe.

Potrivit proiectului prezentat de MAI pe 14 octombrie 2025, amenzile pentru oprire și parcare neregulamentară se vor aplica direct proprietarului vehiculului, fără a mai trece prin procedura standard de identificare a șoferului.

Iar noutatea cea mai comentată: sancțiunea nu va mai fi însoțită de puncte de penalizare.

Punctele de penalizare sunt, pentru mulți șoferi, „adevărata" miză a unei amenzi — ele adună și, la un anumit prag, te lasă fără permis. Eliminarea lor din ecuația parcării face din această abatere una pur bănească: plătești și mergi mai departe. Este o logică practică pe care MAI o explică prin simplitate și prin reducerea birocrației locale.

Vestea proastă, dacă vrei să o numești așa, e că afli altfel. Comunicarea sancțiunii se va face printr-un autocolant lipit direct pe parbriz — nu printr-un proces-verbal înmânat de agent, nu printr-o scrisoare care poate întârzia. E un sistem care funcționează deja în multe orașe europene și care rezolvă o problemă veche: mașinile oprite neregulamentar, ai căror proprietari pur și simplu nu erau de găsit.

Scopul noului sistem de sancționare nu e să-ți facă viața mai ușoară, ci să simplifice procedura pentru administrațiile locale, care până acum pierdeau timp identificând conducătorul pentru fiecare abatere.

Propunerea vine, totuși, cu o măsură de bun-simț pentru proprietarii care nu erau la volan: dacă vehiculul era condus de altcineva, acea persoană poate fi indicată online, iar procesul-verbal devine nul de drept.

Totul face parte din proiectul „Siguranță în Trafic", aflat în consultare publică - nu e o lege deja în vigoare. Până nu apare în Monitorul Oficial, rămâne o propunere. Dar direcția e clară: sancțiunile de parcare migrează din pixul agentului în sistem automatizat.

Pentru șoferul corect, nimic nu se schimbă. Pentru cel care „lasă doar un minut", se schimbă totul: nu te mai caută nimeni, ci găsești amenda pe parbriz.