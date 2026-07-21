Parcarea în fața propriei porți te poate costa 600 de lei

Parcarea mașinii în fața propriei porți te poate costa o amndă de peste 600 de lei, potrivit unor reglementări din Codul Rutier.

Este una dintre cele mai contraintuitive amenzi din Codul Rutier: poți fi sancționat pentru că îți lași mașina în fața propriei porți.

Faptul că plătești impozit pe acea bucată de teren, că poarta poartă numele tău în cartea funciară și că nu deranjezi „pe nimeni" nu constituie, în ochii legii, o apărare valabilă.

Regula se ascunde în articolul 143 din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier (HG 1391/2006), care interzice staționarea „în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice”.

Formularea e generoasă: „căi de acces” înseamnă orice: poartă, alee, rampă de garaj sau ieșire care se deschide către un drum public. Iar „proprietăți alăturate” nu se limitează la a ta - dacă poarta deservește și un vecin, o curte comună sau un imobil de peste drum, blocarea ei devine contravenție, indiferent cine e proprietarul.

Sancțiunea nu e simbolică. Fapta se încadrează la articolul 108 alineatul (1) litera a) din OUG 195/2002, în clasa I sau a II-a de contravenții — 2 până la 3 puncte-amendă.

La valoarea actuală a punctului-amendă (202,5 lei), factura urcă între 405 și 607 lei, la care se adaugă 2 puncte de penalizare pe permis. În plus, mașina poate fi ridicată în baza HG 965/2016, iar costul recuperării ei depășește frecvent 300 de lei în orașele mari, plus taxa zilnică de depozitare.

Cine constată contravenția? Nu doar Poliția Rutieră. Din 2011, Poliția Locală are competențe directe pe oprire și staționare — iar în practică ea este cea care patrulează cel mai des cartierele rezidențiale, adesea la sesizarea unui vecin nemulțumit.

Există o singură zonă gri: dacă poarta îți aparține exclusiv, nu deservește nicio altă proprietate și nu blochezi un trotuar de uz public, argumentul „nu stânjenesc pe nimeni” poate ține la contestație.

Dovada, însă, cade tot pe umerii tăi — cu extras de carte funciară, schițe cadastrale și, dacă e cazul, declarații de la vecini. Până atunci, procesul-verbal e emis, iar termenul de plată curge. Cel mai sigur? Poarta rămâne poartă. Mașina — în curte.